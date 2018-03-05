نادي اليخت بالإسكندرية يستضيف بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية

معتز محمود:يستضيف نادى اليخت المصرى بالإسكندرية فعاليات بطولة الجمهورية الشتوية للقوارب الشراعية فى المرحلة الثانية والأخيرة خلال الفترة من الخميس 8 إلى السبت 10 مارس الجارى، ثم تستانف باقى السباقات الأسبوع التالى.وتنظم البطولة فى مراحلها الأولى والثانية وعبر الاتحاد المصرى للشراع والانزلاق على

معتز محمود:

يستضيف نادى اليخت المصرى بالإسكندرية فعاليات بطولة الجمهورية الشتوية للقوارب الشراعية فى المرحلة الثانية والأخيرة خلال الفترة من الخميس 8 إلى السبت 10 مارس الجارى، ثم تستانف باقى السباقات الأسبوع التالى.

وتنظم البطولة فى مراحلها الأولى والثانية وعبر الاتحاد المصرى للشراع والانزلاق على الماء برئاسة المهندس عمرو أبو السعود.

وأقيمت المرحلة الأولى من 25 إلى 30 يناير الماضى، وتأتى المرحلة الثانية والأخيرة خلال الفترة من الخميس 8 إلى السبت 10 مارس الجارى، ثم تستأنف باقى السباقات الأسبوع التالى من 15 إلى 17 مارس 2018.

يشارك فى البطولة 70 لاعبا ولاعبة من عشرة أندية هم: النادى المصرى- يخت المعادى – المقاولون العرب – الصيد السكندرى – كشافة الجيزة – الإسماعيلية – الأكاديمية العربية – يخت القاهرة – يخت الجيزة ونادى اليخت المصرى بالإسكندرية.

يتسابق المشاركين فى طرازات مختلفة من القوارب الشراعية وهى: أوبتمست – ليزر ريديال – ألواح شراعية – تكنو – ليزر استاندرد – ليزر 4،7 وR S X.