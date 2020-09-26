نادي النصر يضم أول لاعب إسرائيلي يحترف بالدوري الإماراتي

مؤكدا أنه في طريقه إلى دبي، لإجراء الفحوص الطبية الروتينية، قبل انضمامه إلى الفريق رسميا

اقترب نادي النصر من ضم ضياء سبع قادما من غوانغجو إيفرغراند الصيني، الذي سيكون أول لاعب إسرائيلي يحترف في الدوري الإماراتي لكرة القدم (دوري الخليج العربي).

وأكد مصدر في النادي لـ”فرانس برس”، أن لاعب الوسط الهجومي صاحب الـ27 عاما، المنحدر من أصول فلسطينية “في طريقه إلى دبي، وسيجري الفحوص الطبية الروتينية، قبل انضمامه إلى الفريق رسميا”.

ولفتت تقارير إعلامية إلى أن عقد سبع مع النصر سيمتد لـ3 سنوات.

كما عرض سبع صورة في حسابه على موقع “إنستجرام” وهو على متن طائرة، علق عليها بـ”إلى دبي”، في إشارة إلى توجهه لتوقيع العقد مع النصر.

يذكر أن سبع ولد في بلدة مجد الكروم في الجليل الأعلى (شمال)، وترعرع في صفوف نادي شبيبة نيس طوبروك، قبل انتقاله إلى مكابي تل أبيب في موسم 2012.

وتنقل بين عدة أندية إسرائيلية (هبوعيل بئر السبع بالإعارة واتحاد أبناء سخنين ومكابي بتاح تكفا)، قبل وصوله عام 2014 إلى مكابي نتانيا في صفقة كبيرة للاعب محلي (2.5 مليون يورو) حيث بقي لأربعة مواسم.

وسجل سبع معه 50 هدفا في 111 مباراة في مختلف المسابقات، بينها 24 هدفا في موسم 2018، ليتربع على صدارة ترتيب الهدافين، ويستهل مشواره مع منتخب إسرائيل.

وتعرض لإصابة قوية بساقه اليسرى عطلت مسيرته قليلا، قبل أن ينتقل إلى بطل الدوري هابوعيل بئر السبع لمدة 3 أشهر، ومنه إلى الدوري الصيني حيث رحل إلى غوانغجو إيفرغراند بخمسة ملايين يورو، ليصبح من أغلى اللاعبين الإسرائيليين.