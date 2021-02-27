نادي القضاة يوجه إنذارا على يد محضر لنقابة الصحفيين

للتنبيه بسرعة إصلاح أو ازالة الكرانيش الموجودة أعلى حائط نقابة الصحفيين التي تتساقط من جهة مسجد وحديقة نادي قضاة مصر

وجه نادي القضاة إنذارا على يد محضرإلى نقابة الصحفيين للتنبيه بسرعة إصلاح أو ازالة الكرانيش الموجودة أعلى حائط نقابة الصحفيين التي تتساقط من جهة مسجد وحديقة نادي قضاة مصر حفاظا على الأرواح والممتلكات الخاصة بالنادي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وطالب نادي القضاة في الإنذار الذي وجهه السبت بسرعة العمل على إزالة وإصلاح هذه الكرانيش في أسرع وقت ممكن .

وأشار إلى أنه أثناء توجه أحد السادة القضاة لصلاة العصر يوم ١٧ ديسمبر الماضي فوجيء بسقوط قطعة حجارة من الكرانيش المحيطة بأعلى مبنى نقابة الصحفيين من جهة المسجد وكادت أن تودي بحياته .

وأشار النادي إلى أن هذه الواقعة تكرر حدوثها أكثر من مرة وكادت أن تودي بحياة بعض الأعضاء واتلاف بعض الممتلكات الخاصة بالنادي إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء سواء باصلاح الكرانيش أو ازالتها كليا بدلا من تساقطها المتكرر عند مدخل المسجد وحديقة النادي وهو مايعرض حياة أعضاء النادي والعاملين فيه للخطر المستمر .

وأكد النادي في إنذاره حرصه على الروابط التاريخية الوطيدة مع نقابة الصحفيين والاكتفاء بتوجيه مدير النقابة الإداري ووكيلها الاعتذار للقاضي الذي تعرض لهذه الواقعة مشددا على ضرورة الاسراع باصلاح أو ازالة الكرانيش الموجودة أعلى حائط النقابة .