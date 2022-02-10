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نادي القضاة يهنئ المستشار بولس فهمي برئاسة المحكمة الدستورية العليا

بمناسبة توليه رئاسة المحكمة الدستورية العليا .
المال - خاص 5:21 م, الخميس, 10 فبراير 22 5:21 م, الخميس, 10 فبراير 22

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تقدم نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، بخالص التهنئة إلى المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، بمناسبة توليه رئاسة المحكمة الدستورية العليا .

وصرح المستشار أبو الحسين قايد الوكيل الأول لرئيس النادي والمتحدث الرسمي، بأن الثقة التي نالها رئيس المحكمة الدستورية العليا، صادفت أهلها، لسجله الحافل بالعديد من الخبرات، باعتباره قامة دستورية متفردة ولما يتمتع به من شخصية نبيلة وفريدة علما وخلقا وتواضعا، معربا عن تمنيات نادي القضاة له بالتوفيق والنجاح .

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وأضاف “قايد” أن وفدا من نادي القضاة سيقوم بزيارة الدستورية العليا لتقديم التهنئة إلى الرئيس الجديد لها خلال الأيام المقبلة .

كتبت – نجوى عبد العزيز

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