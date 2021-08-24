نادي البنك الأهلي يُعلن إقامة ممر شرفي للزمالك بعد التتويج بالدوري

أكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن الفريق سيقيم ممرًا شرفيًا خلال مباراتهم الأخيرة ببطولة الدوري المصري أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل؛ بعد تتويج القلعة البيضاء بلقب الدوري.



وتوّج نادي الزمالك منذ لحظات بلقب الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد تحقيقه لانتصار حاسم على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من المسابقة المحلية.



وقال نصار، خلال تصريحات تليفزيونية: «سنقيم ممرًا شرفيًا للزمالك بعد التتويج ببطولة الدوري المصري، ومن السبت سنبدأ الاستعداد للموسم الجديد بشكل مختلف».



وأضاف: «سنبدأ بشكل مختلف مع الجهاز نفسه، خالد جلال مستمر مع الفريق، كذلك كريم بامبو الذي يرغب في البقاء معنا وعدم العودة للزمالك».



وعاد الزمالك من جديد إلى منصات التتويج المحلية بعد غياب دام لـ5 سنوات غابت عنه بطولة الدوري المصري لصالح غريمه التقليدي النادي الأهلي.



ويعود التتويج الأخير لنادي الزمالك في موسم 2014-2015، عندما تصدر ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 87 نقطة ويأتي في الوصافة الأهلي برصيد 79 نقطة آنذاك.