نادين الراسي في عزاء شقيقها النجم الراحل : لن أسكت على حقه

قالت النجمة اللبنانية، نادين الراسي، شقيقة جورج الراسي النجم الراحل إثر حادث سير إنها لن تسكت على حقه.

جاء ذلك اليوم الأحد، خلال مراسم عزاء أول يوم للنجم اللبناني جورج الراسي في لبنان ، والذي لقي مصرعه أمس عن عمر يناهز 39 عاما ، نتيجة حادث سير أليم على الحدود اللبنانية السورية وكانت برفقه منسقة أعماله الفنية زينة المرعبي وتوفيت معه أيضا .

وانهارت النجمة اللبنانية نادين الراسي شقيقة جورج في العزاء وقامت باللطم على وجهها ، ووجهت رسالة شديدة اللهجة لوزير الأشغال اللبناني على حمية، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

وقالت: “إذا بيقبل وزير الأشغال يحترق قلبه على ابنه، الله لا يقدر، ما راح أدعي، عيب احنا راضيانين بالبلد بكل مصايبه، راضيانين بكل مشاكله وأمورنا الاجتماعية، الاقتصادية والسرقة والنهب، والقتل”.

وأضافت نادين: “جورج الراسي ما بيروح رخيص يا جماعة، حرام، وما يزعل مني وزير الأشغال الله يحرقلك قلبك على ابنك، متل ما حرقت لنا قلبنا على جورج الراسي، وهيدا جورج الراسي ولن أسكت على حق جورج”.

وأكدت ” جورج شوفير وبيسوق مليح، جورج خلص حفلته ونازل لبيروت لأن ابنه بيشوفه سبت وأحد، بشعة كتير إن يحطو لنا “بلوك” بنص الطريق وما يكون في عليها ضوء”.