نادية مصطفى تغني للجمهور «جاي في ايه» بحفل مهرجان القلعة

أحيت المطربة نادية مصطفى اليوم حفلا غنائيا ، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الدورة 31 تحت رعاية وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني وتنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور خالد داغر .

وقدمت نادية مصطفى للجمهور أغنيتها الشهيرة ” جاي في ايه وسافرت في ايه ” ، التي حققت شهرة كبيرة لها في فترة التسعينات ، وتفاعل معها الجمهور بصورة كبيرة .

كما غنت أيضا أغنيات كثيرة من مسيرتها الغنائية منها ” الصلح خير ” و” مسافات” ، بالاضافة لأغنيات الطرب الأصيل لفايزة أحمد ووردة منها أغنيات” أنا قلبي ليك ميال ” .

من جانبها حرصت نايدة مصطفى على توجيه الشكر والتحية لكل من وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني وكل القائمين على المهرجان وكذلك قناة الحياة على بثها الحفل على الهواء.

مهرجان القلعة لعام 2023 ، شهد مشاركات أولى لعدد من الفنانين المصريين والعرب إضافة إلى ثنائيات غنائية متنوعة وظهور لعدد من نجوم التسعينيات، مشيرًا إلى أن عدد الفعاليات هذا العام يصل إلى 45 حفلاً، حيث يقام حفلان متتاليان على مسرح المحكى إلى جانب حفل يستضيفه مسرح خارجى تم استحداثه وإعداده لاستقبال الجمهور أثناء الدخول”.