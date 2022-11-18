نادية مصطفى تعلن وفاة طليق سميرة سعيد

حرصت المطربة نادية مصطفى على الإعلان عن وفاة طليق النجمة سميرة سعيد ووالد ابنها الوحيد شادي.

فكتبت مصطفى عبر حسابها انستجرام معلقة “النهاردة زي ما كتبت على صفحتى على فيس بوك ميعاد عزاء أستاذي محمد سلطان، أرسلت لكل فنان معي رقمه على الواتساب، ومنهم الفنانة الكبيرة والراقية سميرة سعيد فكلمتني،.

وأضافت” اعتذرت عن حضور العزاء، لأنها خارج مصر لأن أبو ابنها شادي توفى أمس، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته وخالص عزائي لها ولابنها ولكل حبايبه».

يذكر أن سميرة تتواجد في المغرب من أجل إنهاء بعض نشاطاتها الفنية وقامت بعمل زيارة للتلفزيون المغربي واستقبلت بحفاوة كبيرة.