نادية الجندي لمنتقديها: خليكم في سني وعندكم اللياقة البدنية والشكل ده

موضحة أن الفنان ليس له عمر ولا يمكن أن يكون العمر سبة في جبين الإنسان، متحدية منتقديها أن يصبحوا في مثل لياقتها وشكلها

هاجمت الفنانة نادية الجندي منتقدي ظهورها بإطلالات جديدة رغم كبر سنها البالغ 74 عاما، موضحة أن الفنان ليس له عمر ولا يمكن أن يكون العمر سبة في جبين الإنسان، متحدية منتقديها أن يصبحوا في مثل لياقتها وشكلها.

وأضافت في تغريدة لها على موقع التدوينات المصغرة تويتر: فعلا بقت ظاهرة غريبة الفنان مالوش عمر من أمته السن بقي سبه في جبين الإنسان، من أمته السن بقي عيب أنتقد أعمالي وليس سني.

وتابعت الجندي: هو العمر بيد الإنسان دي سنه الحياه معترضين عليها بدل ما تنتقدوا خليكم في سني وعندكم اللياقة البدنية والشكل ده الشاطر اللي شكله يبان أصغر من سنه.