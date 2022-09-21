نادية الجندي : أفلامي السينمائية كانت مرهقة جدا ومهرجان الدراما خطوة جيدة

أعربت النجمة نادية الجندي أن أفلامها السينمائية التي قدمتها كانت صعبة جدا ، وأجواء التصوير والحياة والمعايشة كانت مرهقة وأخذت منها وقتا طويلا في التحضير وقلق كبير للمحافظة على نفس المستوى الفني .

جاء ذلك خلال حديثها في حفل مهرجان القاهرة للدراما الذي انطلق اليوم وتعرضه الجمهور فضائية دي أم سي.

وأوضحت أها قدمت عملا دراميا كوميديا منذ عامين مع الفنانة الكبيةر نبيلة عبيد ، وتحمست لفكرة العمل الذي كان مأخوذا من قصة أجنبية والفنان يجب أن يغير من جلده الفني حتى لايمل منه الجمهور .

وعن مهرجان القاهرة للدراما قالت إنها خطوة جيدة وستثري الدراما والحالة الفنية في مصر ، بعد إلغاء مهرجان الاذاعة والتلفزيون كان يجب أن يتوافر مهرجانا للدراما ، وتم بذل مجهود كبيرا فيه حقيقة .