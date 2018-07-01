نادى الأهرام: لا نحتاج لأى لاعب من الأهلى والانضمام للفريق شرف

متابعات نقلت الصفحة الرسمية لنادى الأهرام عبر صفحتها على فيس بوك، أنه بعد رفض عرض محمد الشناوى وباسم على وسعد سمير رسميا، قال مجلس الإدارة نحن لا نحتاج أى لاعب من النادى الأهلى المصرى فى الفترة الحالية لأن أى لاعب…

متابعات

نقلت الصفحة الرسمية لنادى الأهرام عبر صفحتها على فيس بوك، أنه بعد رفض عرض محمد الشناوى وباسم على وسعد سمير رسميا، قال مجلس الإدارة نحن لا نحتاج أى لاعب من النادى الأهلى المصرى فى الفترة الحالية لأن أى لاعب له الشرف أن يرتدى تيشرت نادى الأهرام.

يذكر أن النادى كان قد عرض استعارة حارس مرمى الاهلى مقابل 4 ملايين دولار وقوبل بالرفض.

وكان مجلس إدارة نادى «الأسيوطى سبورت»، برئاسة محمود الأسيوطى، قد أعلن عن الاتفاق النهائى مع شركة أجنبية تقدمت بطلب لشراء فريق الأسيوطى المشارك فى الدورى الممتاز، وتغيير اسمه من الأسيوطى سبورت إلى الأهرام لكرة القدم.