رياضة

نادر شوقي يعلن انفصاله عن أحمد فتحي بعد فشل مفاوضاته مع الأهلي

رفض التجديد للأهلي رغم تلبية مطالبة المادية من قبل النادي
إسلام مصطفى 1:39 م, الأربعاء, 1 أبريل 20 1:39 م, الأربعاء, 1 أبريل 20

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أعلن نادر شوقي، وكيل اللاعبين، الانفصال بشكل رسمي عن أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي، بسبب المماطلة ورفض التجديد للأهلي رغم تلبية مطالبة المادية من قبل النادي.

ومن المقر أن ينتهي عقد فتحي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، الأمر الذي دفع النادي الدخول في مفاوضات مع اللاعب للتجديد خلال الأيام السابقة.

وقال نادر شوقي، عبر حسابه الشخصي على تويتر: «من اليوم أنا لا أمثل اللاعب أحمد فتحي».

وكان الأهلي قد منح أحمد فتحي مهلة 48 ساعة للتفكير واتخاذ القرار النهائي بشأن التجديد مع النادي.

ووفقًا لمصادر مقربة من مجلس إدارة الأهلي، فإنه من المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة، إعلان النادي الأهلي عن فشل مفاوضاته مع اللاعب، الأمر الذي يعني بأن هذا الموسم هو الأخير لأحمد فتحي.

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بقلم إسلام مصطفى

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