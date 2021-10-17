نادر سعد: لن يحدث تكدس للموظفين أمام المصالح الحكومية مع ظهور تطبيق إثبات اللقاح

قررت اللجنة العليا لمواجهة أزمة فيروس كورونا عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أى موظف لم يتلقى اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجرى تحليل PCR كل أسبوع.

أكد السفير نادر سعد المتحدث أنه لن يحدث تكدس للموظفين أمام المصالح الحكومية مع ظهور تطبيق إثبات لقاح كورونا

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، ردا على سؤال حول احتمالية حدوث تعطيل وتكدس أمام المقار الحكومية لإثبات تلقي المواطنين اللقاح من جانب الموظفين.

وقال: “مش معيق لأن الجهات الأمنية على البوابات الموظف سيبرز أمامه مايثبت تلقيه اللقاح مرة واحدة ويتم إدارجها على السيستم لمرة واحدة ولن تبرز يومياً”.

وأضاف أن “البطاقة التي تثبت الحصول على الجرعة الاولى من اللقاح إحدى الطرق ضمن ثلاثة طرق وسيكون هناك جهاز بيد موظف الامن يستطيع من خلاله التثبت من تلقي الموظف اللقاح ولن تتغير البيانات مع تغير موظفي الأمن”.



وشدد على أن الطريقة الثالثة التي تعتبر في طريقها للتدشين وهو عبارة عن تطبيق إلكتروني سيتم طرحه عبر المتجر الإلكتروني “جوجل بلاي” أو “اب ستور” حيث يحصل المواطن بموجبه على ” كيو أر كود ” الذي يثبت تلقيه إما الجرعة الاولى أو الثانية “سيكون اسهل بكثير”.

وقررت اللجنة العليا لمواجهة أزمة فيروس كورونا عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أى موظف لم يتلقى اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجرى تحليل PCR كل أسبوع.

كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأى مواطن بدخول أى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح.