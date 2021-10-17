نادر سعد : سنصدر تطبيقا إلكترونيا نهاية أكتوبر يسمح بإثبات تلقي لقاح كورونا

كشف السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هناك تطبيقا إلكترونيا قيد التدشين يسمح بإثبات تلقي لقاح كورونا في مصر.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن قرار منع غير الحاصلين على اللقاح من دخول المؤسسات في وقته: مضيفا: “في السابق مكنش عندنا رفاهية لاتخاذ مثل هذا القرار لسبب بسيط حيث لم يكن لدينا الحجم الكافي من اللقاحات لتغطية إحتياجات كافة الفئات”.



وأكد أن الدولة الان لديها حجم كبير جداً من اللقاحات تكفي لتغطية المستهدف ويزيد ولذا تقرر البدء في تطبيق الاجراء الالزامي إعتباراً من 15 نوفمبر بالنسبة للموظفين حيث يجب علي الموظف تقديم مايثبت تلقيه على الأقل الجرعة الأولى”.



وبين سعد أن هناك ثلاثة طرق متاحة أمام الموظف لإثبات تلقيه اللقاح الاولى عند حصول المواطن على بطاقة إثبات تلقيه الجرعة الاولى من اللقاح من مركز تلقي اللقاح هي شهادة إثبات والطريقة الثانية هو التسجيل على موقع تلقي اللقاح للحصول على شهادة مميكنة تفيد بتلقيه جرعتي اللقاح وفقاً للاجراءات.



وأضاف أن الطريقة الثالثة وهي الأسهل والأكثر تيسيراً على المواطنين لكنها لازالت قيد التدشين وهو عبارة عن تطبيق إلكتروني سيتم طرحه عبر المتجر الالكتروني ” جوجل بلاي ” أو ” اب ستور ” حيث يحصل المواطن بموجبه على ” كيو أر كود ” الذي يثبت تلقيه إما الجرعة الاولى أو الثانية.

وكشف أن موعد إطلاق التطبيق سيكون في عهدة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنوط بها الانتهاء منه قائلاً : “فريق وزارة الاتصالات أجرى مباحثات ومفاوضات مع شركتي جوجل وابل ستور وذلك لتدشين التطبيق المنتظر الذي يعمل وفقاً للألية “كيو أر كود”.

وأضاف: “انتهت المفاوضات الإدارية والفنية بالفعل”.



وتوقع أنه قبل نهاية أكتوبر سيكون التطبيق ظهر للنور.

وقررت اللجنة العليا لمواجهة أزمة فيروس كورونا عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أى موظف لم يتلقى اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجرى تحليل PCR كل أسبوع.

كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأى مواطن بدخول أى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح.



