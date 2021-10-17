اقتصاد وأسواق

نادر سعد: استهدفنا تطعيم 3.4 مليون موظف ولم يتبق منهم سوى 128 ألفا

أكد أن النسبة المتبقة سيكون من السهل تطعيمها قبل حلول 15 نوفمبر وهو الموعد المحدد لحظر دخول الموظفين بالجهاز الاداري للدولة دون تلقي اللقاح.
المال - خاص 1:04 ص, الأثنين, 18 أكتوبر 21 1:04 ص, الأثنين, 18 أكتوبر 21

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كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه تم استهداف تطعيم 3.4 مليون موظف ولم يتبق منهم سوى 128 ألفا.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وقال إنه تم إستهداف نحو 3.4 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة بالاضافة إلى 1.6 مليون أخرين في التعليم العالي والازهر الشريف بإجمالي 5 مليون لتقلي اللقاح ولم يتبق من إجمالي المستهدف البالغ 3.4 مليون موظف سوى منهم سوى 128 ألف موظف فقط وهي نسبة ضئيلة جداً.

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وكشف “أنه فيما يتعلق بموظفي التعليم العام والازهر الشريف البالغ عددهم 1.6 مليون موظف لم يتبق سوى نصف مليون منهم لم يتلق اللقاح”.


وأكد أن النسبة المتبقة سيكون من السهل تطعيمها قبل حلول 15 نوفمبر وهو الموعد المحدد لحظر دخول الموظفين بالجهاز الاداري للدولة دون تلقي اللقاح.


وكشف أنه في حال عدم تلقي الموظف للقاح قبل التاريخ المعتمد سيكون لزاماً عليه تقديم مايفيد بمسحة ” pcr” حديثة لم يمر عليها 48 ساعة قبل وصوله لمقر العمل ومعتمدة من جهة رسمية.

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ووجه رسالة للموظفين الذين لم يتلقوا اللقاح أو يثبتوا عبر “pcr” خلوهم من الفيروس إعتباراًُ من 15 نوفمبر ستعتبر فترة إنقطاع عن العمل تطبق عليها كافة اللوائح والقوانين المنظمة قائلاً : “ماحدش عمل كده ويقعد في البيت ويقول منعوني أنت في هذه الحالة تعتبر منقطع عن العمل”.

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بقلم المال - خاص

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