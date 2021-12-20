ناجي: «قها» الوريث الشرعي لعلامة «إدفينا» للأغذية المحفوظة

قال اللواء علاء ناجي رئيس مجلس ادارة شركة قها للاغذية المحفوظة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، أن دعم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، و اللواء الدكتور أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية سببا لما وصلنا إليه من إنجاز في رفع الكفاءة واستمرار عمليات التطوير في جميع المنتجات التي يتم طرحها في السوق المحلية والاجنبية .

واكد في تصريحات اليوم أن شركته هي الوريث الشرعي للعلامة التجارية لشركة إدفينا للاغذية المحفوظة ، بعد عملية دمج الشركتين قها وإدفينا في كيان قوي واحد تحت مظلة وزارة التموين والتجارة الداخلية ، بهدف تعظيم المنتج المحلي وزيادة حجم المبيعات .

واضاف بأنه تم تطوير خطوط الإنتاج بالمصانع من خلال الاستعانة بالخبرات الأجنبية العريقة في مجال الصناعات الغذائية، بهدف استعادة الإنتاج المتميز للشركتين، وتعزيز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلي، وزيادة قدراتهما التنافسية والتصديرية.