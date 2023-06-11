«ناتكو»: نصدر دسكات الفرامل إلى مرسيدس العالمية

كشف ياسر صالح الرئيس التنفيذي لمجموعة “ناتكو” أن الشركة المصرية الألمانية للسيارات تمتلك مصنعا لإنتاج دسكات الفرامل ” الطنابير” والتى تقوم بتصديرها إلى مرسيدس بنز في ألمانيا لاستخدمها فى الإنتاج .

وقال في حواره مع “المال أوتو” الذي يقدمه أحمد نبيل رئيس قسم السيارات إن الشركة تتبع القواعد والقوانين المنظمة لاستخدام المكون المحلى فى الإنتاج داخل مصر، سواءً مكون تم إنتاجه فى مصر أو تصدير.

وشدد على أن الصناعات المغذية هي جزء أساسى تكميلي لا غنى عنه في صناعة السيارات، والاستثمار فى الصناعات المغذية هو دافع اساسى فى عملية انتاج المكونات، منوها إلى أنه لا يوجد مصنع سيارات سيبدأ نشاطه بدون وجود قاعدة للصناعات المغذية والأجزاء.

وأوضح أن صناعة السيارات في حقيقتها يجب أن تكون متكاملة تشمل صناعات مغذية يتم توريدها لخطوط انتاج تلك الخاصة بالتجميعية.