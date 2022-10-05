«ناتكو» تعتزم إطلاق ذراع تمويلية للسيارات الكهربائية فى مصر

تعتزم الشركة الوطنية للسيارات (ناتكو) إطلاق ذراع تمويلية للطرازات الكهربائية فى مصر عبر استئناف نشاط تابعة لها متخصصة فى مجال التمويل، وفق تصريحات ياسر صالح الرئيس التنفيذى للمجموعة.

أوضح «صالح» لـ«المال» أن «ناتكو» ستقدم حلولًا تمويلية بتكاليف منخفضة للسيارات الكهربائية لتشجيع المستهلكين على اقتنائها، مشيرًا إلى أن تمويل الطرازات النظيفة سيكون النشاط الأساسى للشركة، إضافة إلى ما يتبعه من خدمات وأنشطة مثل الشواحن والإكسسوارات وخدمات الضمان.

وأضاف أن الشركة تدرس تصنيع العديد من الطرازات الكهربائية من علامات تجارية موجودة فى مصر وغيرها من الماركات فى قطاعات النقل التجارى وكذلك الملاكى، ضمن مخططات «ناتكو» لتصبح أول وأكبر مركز لكل خدمات السيارات الكهربائية فى السوق المحلية.

وألمح إلى أن الموديلات التى سيجرى إنتاجها تنتمى للسيارات السيدان والطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ومركبات نقل الأفراد، إضافة إلى النقل التجاري، على أن يبدأ ذلك نهاية عام 2023 فى مصنع إجا التابع للشركة

وأضاف أن الصناعة المحلية مؤهلة لإنتاج كميات كبيرة من السيارات، خاصة وأن الحجم الحالى محدود ولا يتناسب مع السوق المصرية التى تأثرت ببعض الصدمات والمشكلات، والتى كان آخرها وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتحركات أسعار الصرف.

ولفت إلى أن الشركة تتبنى مخططًا لتصدر سوق الطرازات النظيفة فى مصر مستقبلاً، على مستويات الإنتاج والتوزيع وخدمات ما بعد البيع والصيانة، فضلًا عن التمويل.

وأشار إلى أن «ناتكو» قطعت شوطاً نحو تحقيق هذه الأهداف، من بينها تأسيس شركة فولت بالشراكة مع «النصر للسيارات» بغرض بيع وتوزيع المركبات الكهربائية.

وأكد أنه لا يوجد مشروع مشترك حاليًا للتصنيع بين «ناتكو» و«النصر»، إذ ستقوم الأخيرة بإنتاج سيارتها، فى حين ستتولى الأولى أعمال البيع والتوزيع ليشمل كل الطرازات والماركات التى ترغب فى ذلك؛ سواء المنتجة فى مصانع إجا أو غيرها.