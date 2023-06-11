«ناتكو» تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع أجا إلى 30 ألف سيارة

كشف ياسر صالح الرئيس التنفيذى لمجموعة “ناتكو” أنها تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع “أجا” التابع لها إلى 30 ألف سيارة بدلًا من 16 ألفًا في الوقت الحالي، مع الرهان على تصاعد فرص التصنيع المحلي في إطار توجهات الدولة.

وقال إن شركته لديها جميع الإمكانيات المطلوبة لاختراق الأسواق المجاورة عبر التصدير لكن الأمر متوقف في النهاية على قرارات الشركة الأم التي تفضل الاعتماد على مصانعها في تلبية احتياجات الدول الأخرى.

وتابع في حواره مع “المال أوتو” الذي يقدمه أحمد نبيل رئيس قسم السيارات أن “ناتكو تستحوذ عبر شركتيها التابعتين “ستار الوطنية والاسكندرية الوطنية” على الحصة الأضخم من توزيع مرسيدس في مصر، كما تعتزم الاستمرار في إنتاج طرازات الـ GLE و GLS لما يتراوح بين 4 و5 سنوات قادمة.