«ناتكو» تستحوذ على %33 من «إليكترفايد» وتستهدف تحويلها إلى منصة إقليمية

استحوذت الشركة الوطنية للسيارات “ناتكو” على نحو %33 من شركة إليكترفايد المتخصصة فى تقديم خدمات المركبات الكهربائية أون لاين، والتى تشمل البيع والشراء مع تقديم خدمات الوصول لنقاط ومحطات الشحن، وإمكانية التأمين على المركبات إلى جانب خدمات التقسيط وقروض السيارت؛ بالتعاون مع كيانات متخصصة.

وقال ياسر صالح الرئيس التنفيذى لشركة ناتكو إن عملية الاستحواذ على جزء من شركة إليكترفايد يأتى كجزء من جهود مساعدة الشركة للنمو والتوسع مستقبلا، لتصبح أكبر منصة إلكترونية لخدمات السيارات الكهربائية ومستلزماتها فى مصر، على أن تتوسع الشركة إقليميًا فى وقت لاحق.

وتتيح “إليكترفايد” على منصتها العديد من العلامات التجارية المتخصصة فى مجال الطرازات النظيفة، مع إتاحة استيرادها من خلال الأفراد أو عبر أحد الشركاء من التجار أو المستوردين، إضافة إلى دليل لمقدمى الخدمات المعتمدين فى مجال البيع أو الشحن أو التمويل.

ونظمت شركة إليكترفايد بالتعاون مع الحرم اليونانى “جريك كامبس” معرض (Next in Mobility)، يوم السبت الماضى كأول معرض خاص بالتنقل الكهربائى تزامنا مع خطة الدولة لاستضافة مؤتمر البيئة والمناخ، وضم المعرض الكثير من المتخصصين فى هذا المجال من الشركات العالمية العاملة فى هذا القطاع والمستثمرين والجهات الحكومية والمديرين التنفيذيين من كبرى الشركات.

وفى سياق متصل، قال الرئيس التنفيذى لـ”ناتكو” إن هذه الخطوة تتفق مع مستهدفات الشركة الرامية إلى أن تصبح أكبر شركة متخصصة فى جميع الخدمات المتعلقة بالمركبات الكهربائية، بما فى ذلك عمليات التصنيع والبيع وخدمات الصيانة والإصلاح وقطع الغيار، فضلًا عن التمويل، على أن تمتد هذه الخدمات لتشمل الوحدات الخاصة بالشركة أو الشركاء الراغبين فى التعاون معها بأحد هذه المجالات.

توقيع مذكرات تفاهم مع عدة شركات لحجز كميات بمجمع التصنيع فى بورسعيد

وأضاف أن مصنع الشركة بالمنطقة الاقتصادية غرب بورسعيد يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية، وسيتاح للشركات الأخرى استغلال جزء من الطاقة الإنتاجية، لافتا إلى أن شركتين أو 3 شركات وقعت مذكرات تفاهم مبدئية لإنتاج كميات لصالحها، وهو ما سيسهم فى تقليل التكلفة على كل شركة، حيث تتشارك هذه الشركات بعض الأقسام التشغيلية، مشيرا إلى اهتمام الدولة بهذا المشروع، وهو ما يكسبه أهمية إضافية.

وفى يونيو الماضي، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية فى المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بقدرة استيعابية لتصنيع 75 ألف مركبة سنويًّا كمرحلة أولى، وإقامة مجمع تصنيع السيارات المشترك (EPAZ)، والموقَّعة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادى وشركة شرق بورسعيد للتنمية والشركة المصرية العالمية للسيارات.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم عقب إعلان رئيس الوزراء الاستراتيجية القومية لتنمية صناعة السيارات، والتى انطلقت من شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستهدفت المذكرة تعزيز العوائد من الاستثمار فى هذا القطاع من خلال تجميع وتصنيع السيارات والمركبات، ومن ثم توطين هذه الصناعة وإحلال الواردات، وتعظيم سلاسل التوريد لهذا القطاع.

ونصّت مذكرة التفاهم الرباعية على إجراء دراسات الجدوى اللازمة لهذا المشروع والعمل على دراسة الأطراف لكل الجوانب المالية والفنية؛ بهدف إنشاء مجمع صناعى مشترك لصناعة أجزاء ومستلزمات السيارات بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، والتزام الشركة المصرية العالمية باستخدام الطاقة الإنتاجية المتفق عليها.

ونصّت المذكرة على ضرورة تعزيز القدرة التنافسية لهذا المجمع الصناعي، فى إطار الاستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات، وتسويق الطاقة الإنتاجية لشركات السيارات العالمية وتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية والتصدير للأسواق الخارجية، وتعظيم المنافسة محليًّا ودوليًّا فى هذا القطاع.

وقال الرئيس التنفيذى لـ”ناتكو” إن الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا فى حجم الإنتاج بعد تسهيل عمليات الاستيراد سواء للمكونات أو للخامات والمستلزمات التى تدخل فى تصنيع أجزاء السيارات والتى تأثرت خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن “ناتكو” مهتمة كذلك بتصنيع المكونات وتطوير قدراتها، إذ تمتلك مصنعا فى الوقت الحالي، وتقوم بتزويد الشركات المحلية بمخرجاته، وكذلك التصدير للأسواق الأخرى، لافتًا إلى أن الشركة تهتم بالعملية التصنيعية كجزء أساسى من نشاطها.