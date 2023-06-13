«ناتكو»: برنامج ضمان للسيارات المستعملة لحماية الطرازات من الأعطال

قال ياسر صالح الرئيس التنفيذي لمجموعة «ناتكو» إن طبيعة برنامج الضمان المتبع لطرازات مرسيدس يصل إلى عامين فور قدوم السيارات من المصنع، وبعد انقضاء تلك الفترة تكون السيارة خارج الضمان، وبالتالي فإن الضمان يقوم بتغطية عيوب الصناعة التي قد توجد في السيارة أو التي قد تحدث خلال عامين.

وأكد – فى الجزء الثانى من حواره مع برنامج «المال أوتو» الذى يقدمه أحمد نبيل رئيس قسم السيارات بجريدة «المال» – أنه من خلال ما تقوم به الشركة من متابعة مستفيضة للسوق فى ضوء ارتفاع قطع غيار السيارات الناتج عن تقلب أسعار صرف العملية المحلية أمام الدولار مما ساهم فى ارتفاع تكاليف الصيانة على العملاء، وهو ما جعلنا نعمل على وضع الأطر التى تسمح بحماية عملائنا الذين اتخذوا قرارات للاستثمار فى طرازات مرسيدس المختلفة منذ عام 2017 وحتى 2023 .

ولفت إلى أن شركته قامت بتقديم برنامج الضمان« Star back warranty » الذى نقدمه بهدف إتاحة الضمان الأصلى مرة أخرى بنفس الشروط على الطرازات المستعملة، مما يسهم فى حماية تلك الطرازات من أي أعطال قد تكبد العملاء مبالغ كبيرة فى تصليحها فى الوقت الراهن.