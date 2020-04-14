«ناتجاس»: توصيل الغاز لـ 115 ألف عميل.. ونوازن بين برنامج عملنا وقرارت الحكومة لمواجهة «كورونا»

خلال 9 أشهر الأولى من العام المالى الجارى

انتهت الشركة الوطنية للغاز «ناتجاس» من توصيل الغاز إلى 115 ألف عميل خلال 9 أشهر الأولى من العام المالى الجارى، وتحديدا فى الفترة من يوليو 2019 حتى مطلع أبريل الحالى، طبقا لتأكيدات مصدر مسئول بالشركة لـ«المال».

قال المصدر إنه تم توصيل الغاز إلى 33.500 ألف عميل خلال الربع الأول من العام الجارى، فى الفترة من يناير حتى ختام مارس الماضى .

أضاف أن الشركة قامت خلال العام المالى الماضى بتوصيل الغاز إلى 155 ألف عميل، وتستهدف نفس المعدلات الإجمالية تقريبا للعام المالى الجارى.

تأسست الشركة الوطنية للغاز «ناتجاس» عام 1997، وتقوم بتنفيذ أعمال نقل وتوصيل الغاز الطبيعى إلى محافظات الجمهورية.

عن مدى تأثر أعمال شركات توصيل الغاز الطبيعى بأزمة فيروس كورونا، وإجراءات الحكومة التى تبعتها وطبقتها لمواجهتها، قال المصدر: «أغلب الشركات تأثرت بشكل أو بآخر من تلك الازمة، وليس العاملة بمجال توصيل الغاز فقط».

تابع المصدر: «الشركة تسعى للموازنة بين خطتها ومستهدفاتها لتوصيل الغاز وبين التزامها بتطبيق قرارات الحكومة لمواجهة أزمة كورونا، ويتم تنفيذ برنامجها من خلال العمالة عبر نظام التناوب، لتحقيق أفضل نتائج ممكنة بختام العام».

كشفت إيجاس أنه من المستهدف خلال العام المالى المقبل (2020/ 2021) توصيل الغاز إلى أكثر من 1.2 مليون وحدة سكنية بمختلف محافظات الجمهورية، بتكلفة استثمارية تبلغ 4.7 مليار جنيه .

تهدف الشركة العام المالى المقبل إلى توصيل الغاز إلى 100 مصنع و1000عميل تجارى، وتحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز وإنشاء 36 محطة جديدة لتموين السيارات .

عن تأثير أزمة كورونا على برنامج توصيل الغاز فى مصر بشكل عام، بداية من تطبيق الحكومة قرارات مواجهتها مارس الماضى حتى الآن، قال المصدر: “يصعب تحديد مدى التأثر حاليا فى ظل الأوضاع المتغيرة والقرارات الجديدة والمتلاحقة التى تتخذها الحكومة لمواجهة الأزمة، التى لا بد من الالتزام بها وتطبيقها حتى حال أثرت على معدلات سير العمل لفترة مؤقتة”.

أعلنت إيجاس خلال الجمعية العامة لها فبراير الماضى، أن معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل شهدت طفرة غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، مسجلة 630 ألف وحدة سكنية، ومن المخطط توصيل الغاز إلى 570 ألفا خلال النصف الثانى من (2019/ 2020).

كشفت عن أنه تم التوصيل إلى 86 قرية ومنطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة تم التوصيل إلى 39 منها وباقى 47.