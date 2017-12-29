رياضة

نابولي يواصل انتصاراته في الدوري الإيطالي بفوز صعب على كروتوني

متابعات:تمكن فريق نابولي من تحقيق فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإيطالي، عقب انتصاره الصعب على فريق كروتوني بنتيجة «1-0»، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ19 للبطولة.يدين نابولي بالفضل في هذا الفوز إلى نجمه السلوفاكي ماريك هامشيك، والذي سجل هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 17 من
30 ديسمبر، 2017 30 ديسمبر، 2017

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متابعات:
تمكن فريق نابولي من تحقيق فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإيطالي، عقب انتصاره الصعب على فريق كروتوني بنتيجة «1-0»، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ19 للبطولة.

يدين نابولي بالفضل في هذا الفوز إلى نجمه السلوفاكي ماريك هامشيك، والذي سجل هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 17 من اللقاء.

بهذا الفوز، رفع نابولي رصيده إلى 48 نقطة، في صدارة الدوري الإيطالي، بفارق 4 نقاط عن يوفنتوس، الوصيف، والذي يلتقي مع هيلاس فيرونا، غدًا السبت، ضمن منافسات نفس الجولة.

فيما تجمد رصيد كروتوني عند 15 نقطة، يحتل بهم المركز الـ18، أول مراكز المهددة بالهبوط في الترتيب.

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