نابولي يواصل انتصاراته في الدوري الإيطالي بفوز صعب على كروتوني

متابعات:تمكن فريق نابولي من تحقيق فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإيطالي، عقب انتصاره الصعب على فريق كروتوني بنتيجة «1-0»، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ19 للبطولة.يدين نابولي بالفضل في هذا الفوز إلى نجمه السلوفاكي ماريك هامشيك، والذي سجل هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 17 من

متابعات:



تمكن فريق نابولي من تحقيق فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإيطالي، عقب انتصاره الصعب على فريق كروتوني بنتيجة «1-0»، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ19 للبطولة.





يدين نابولي بالفضل في هذا الفوز إلى نجمه السلوفاكي ماريك هامشيك، والذي سجل هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 17 من اللقاء.

بهذا الفوز، رفع نابولي رصيده إلى 48 نقطة، في صدارة الدوري الإيطالي، بفارق 4 نقاط عن يوفنتوس، الوصيف، والذي يلتقي مع هيلاس فيرونا، غدًا السبت، ضمن منافسات نفس الجولة.