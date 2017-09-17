نابولى يخطف صدارة الكالتشيو بسداسية فى بينفينتو

على المصرى: خطف نابولى صدارة جدول ترتيب الدورى الإيطالى لكرة القدم، بفوزه الكبير على ضيفه بينفينتو، بستة أهداف نظيفة، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب " سان باولو"، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الكالتشيو.وفاز ميلان على أودينيزى، بهدفين مقابل هدف، فيما تعادل تورينو مع سامبدرويا، به



على المصرى:



خطف نابولى صدارة جدول ترتيب الدورى الإيطالى لكرة القدم، بفوزه الكبير على ضيفه بينفينتو، بستة أهداف نظيفة، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب ” سان باولو”، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الكالتشيو.

وفاز ميلان على أودينيزى، بهدفين مقابل هدف، فيما تعادل تورينو مع سامبدرويا، بهدفين لكل فريق، وتغلب كاليارى على مضيفه سيال، الوافد الجديد على الدورى الإيطالى، بهدفين دون رد، ومنح الأرجنتيني باولو ديبالا، يوفنتوس فوزا كبيرا، على مضيفه ساسوولو، بتسجيله لـ”هاتريك”، لتنتهى المباراة بفوز حامل اللقب، بثلاية أهداف مقابل هدف.

وخاض ديبالا مباراته الـ100 مع يوفنتوس، منذ انتقاله الى صفوفه قادما من باليرمو صيف 2015، وهي الثلاثية الثانية لديبالا هذا الموسم بعد الأولى في مرمى جنوى بالمرحلة الثانية، ورفع ديبالا رصيده إلى 8 أهداف حتى الآن هذا الموسم فانفرد بصدارة لائحة الهدافين بفارق 3 أهداف أمام مواطنه مهاجم انتر ميلان ماورو إيكاردي، وبات ديبالا أول لاعب يهز الشباك في أول 4 مباريات في الكالشيو منذ لوكا طوني موسم 2005-2006.

وكانت الجولة قد أنطلقت أمس السبت، بثلاثة لقاءات، حيث واصل إنتر ميلان انتصاراته المتتالية،بفوزه الصعب على مضيفه كروتوني، بهدفين نظيفين، وأكمل فيورنتينا صحوته بتغلبه على ضيفه بولونيا 2-1، وانتفض روما وصيف بطل الموسم الماضي، وأكرم وفادة ضيفه هيلاس فيرونا بثلاثية نظيفة على الملعب الأوليمبي في العاصمة، وتستكمل اليوم بلقاءين، كييفو فيرونا مع أتلانتا، وجنوى مع لاتسيو.

بتلك النتائج، يعتلى نابولى صدارة جدول ترتيب الكالتشيو، برصيد 12 نقطة، وهو نفس رصيد يوفنتوس صاحب المركز الثانى، وانتر ميلان الثالث، فيما يأتى ايه سى ميلان، فى المركز الرابع برصيد تسع نقاط.