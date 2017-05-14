«نابليون الرابع» وتجديد الديمقراطية الفرنسية

اليوم، يتقلد «إيمانويل ماكرون» رسمياً رئاسة الجمهورية الفرنسية.. من بعد سبعة رؤساء تناوبوها قبله لنحو ستة عقود تنقص عاماً، ولتمثل سنوات رئاسته المقبلة – ربما- حاجزاً زجاجياً مع الجمهورية الخامسة وأحزابها التقليدية (1958) التى تداخلت برامجها السياسية دون خط واضح يفصل أحدها عن الآخر، ما دعا الناخب الفرنسى فى الانتخابات الرئاسية قبل أيام.. وربما فى الانتخابات التشريعية يونيو المقبل للبحث عن بدائل حزبية تتمثل فى حركات سياسية ناشئة.. يقود- ماكرون- إحداها «الجمهورية إلى الأمام».. لم تكن معروفة قبل ثلاث سنوات، ما قد يعنى فك الإرتباط تدريجياً مع حقبة الجمهورية الخامسة.. والبحث من ثم عن حراكات جديدة يسعى الفرنسيون إلى استكشاف ملامحها بغية التواصل- وليس الانعزال- مع العالم، سواء كقوة قارية داخل الاتحاد الأوروبى لتقوية الحلف الأطلسى أو سواء كقوة دولية تسعى لاسترجاع مشاهد من أمجادها السالفة، الأمر الذى سوف يؤكده من عدمه النتائج التى ستسفر بعد أسابيع عن الانتخابات البرلمانية.. بالنسبة تحديد مدى قدرة الرئيس الجديد على تأمين قوة سياسية بديلة عن الأحزاب التقليدية.. قوامها أغلبية برلمانية فى «الجمعية الوطنية».. يعول- ماكرون- الحصول عليها.. فى تبنى قوانين مطلوبة لتحقيق إصلاحات مختلفة (..) قد لا تستطيع حركته منفردة تشريع قوانينها من غير الاستعانة بجانب نواب إشتراكيين سابقين.. إلى نواب مرشحين عن حركته.. نصفهم من «المجتمع المدني» والنصف الآخر من النساء، مع تجاهل تام- ربما- للجمهوريين (يمين الوسط «الديجولي»).. ذلك برغم أنباء متواترة قبل ساعات عن تعاون الرئيس مع الجمهورى «ألان جوبيه» فى تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة السياسى «إدوارد فيليب»، ربما فى خطوة برجماتية على الاتفاق لاقتسام السلطة مع الجهوريين.. ما قد يعين- ماكرون- على خوض معارك جانبية ممثلة فى الراديكاليين اليساريين (ميلانشون).. والشعبويين (لوبان) اللذان حصلا على %34 من الأصوات فى الانتخابات الرئاسية السابقة، إلى جانب شرائح من اليمين واليسار الفرنسيين، الأمر الذى يتعين إزاءه على «ماكرون» بذل المزيد من الجهد فى الانتخابات التشريعية التى ستحدد طبيعة المرحلة القادمة.. وعما إذا كانت ستفرز عناصر الحركة المطلوبة لمسعاه فى تشكيل حزب جديد- برئاسته، وهو ما يصعب التكهن به بالنسبة للنتائج النهائية للانتخابات التشريعية التى يصفها المراقبون بـ«قفزة إلى المجهول».. مردّه – بحسبهم – ربما للتغييرات الصادمة للانتخابات الرئاسية التى أحدثت انهياراً للحزبين الرئيسيين للجمهورية الخامسة.. لصالح حركة «ماكرون» التى هى بدون قاعدة برلمانية ما زالت فى طور الاختبار.. كما عليها التنافس برلمانياً مع أربع حركات معارضة (..) تشكل رغم تبايناتها.. كتلة مرصوصة معارضة للحكومة المرتقبة التى ليس من المستبعد أن تكون حكومة أقلية لو لم ينتزع المقترعين لماكرون رئاسياً إلى جانب حلفائه المستحدثين (جوبيه.. إلخ) غالبية مطلقة تشريعياً.. عن طريق الاستفادة من الانقسامات بين أحزاب خصومهم.

إلى ذلك، يقف الفرنسيون أمام الخطوات الأولى فى جمهورية «ماكرون» الذى يطيب للصحافة أن تطلق عليه «نابليون الرابع» ربما تيمناً بالجنرال العسكرى الفذّ «بونابرت» الذى تولى الحكم فى سن مبكرة أقل من 39 عاماً.. قبل أن تتوارثه الأسرة انتهاء بنابليون الثالث (1808 – 1873)… وليصف محازبو ماكرون بأنه سيكون «الرابع» الذى سوف يشهر سيف التأديب ضد «الثورة الشعبوية» التى تكاد تمسك بخناق فرنسا وأوروبا بصفة عامة، ذلك ما لم يكرس ماكرون تياره السياسى المنسوب إلى «الوسطية» لدعم رئيس وتيار سياسى عليهما ملء فراغ يحل محل تيارات شاخت وفقدت حيويتها.. ذلك فى إطار محاولة تاريخية لتجديد النظام الديمقراطى الفرنسى.

شريف عطية