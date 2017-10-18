نائلة جبر: لدينا استراتيجية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

ولاء البري: أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن اللجنة لديها خطة واستراتيجية بها الكثير من اﻷنشطة الخاصة بالشباب ومكافحة ظاهرة هجرة اﻷيدي العاملة. جاء ذلك خلال كلمتها في ندوة المشاورة…

ولاء البري:

أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن اللجنة لديها خطة واستراتيجية بها الكثير من اﻷنشطة الخاصة بالشباب ومكافحة ظاهرة هجرة اﻷيدي العاملة.

جاء ذلك خلال كلمتها في ندوة المشاورة اﻹعلامية حول هجرة اليد العاملة، التي تنظمها منظمة العمل الدولية، اليوم اﻷربعاء.

وأوضحت نائلة أن هناك دورا كبيرا للإعلام في مواجهة هجرة اﻷيدي العاملة، وتوصيل الصورة كاملة للشباب للتأكيد على أن وطنه يحتاجه وأن الهجرة غير الآمنة تدمر الشباب وأيضا اقتصادنا.

وأشارت إلى أن الهجرة غير الشرعية جريمة منظمة وأيضا هي نموذج لانتهاك حقوق اﻹنسان، مؤكدة أننا مقصرين في الجانب الاجتماعي والثقافي تجاه الشباب وأولياء اﻷمور.

وأشادت بحالة السيطرة من جانب حرس الحدود على مداخل ومخارج مصر لمنع ظاهرة الهجرة غير الشرعية.