نائب ينتقد استمرار تصوير المسلسلات رغم إجراءات «كورونا»

ويحذر شركات الإنتاج من استمرار العمل وعدم وقف التصوير

انتقد الدكتور عبد الرحيم علي، عضو البرلمان ، استمرار تصوير المسلسلات رغم اتخاذ الدولة تدابير وإجراءات كثيرة لمواجهة وباء فيروس كورونا، وأنفقت في سبيل ذلك الكثير.

عضو البرلمان يحذر شركات الإنتاج بطلبات احاطة لوقف المسلسلات فورا

وأكد نائب البرلمان أنه في حال استمرار ضرب شركات الإنتاج عُرض الحائط بالأمن القومي للبلاد، فإنه سيتقدم بطلب إحاطة عاجل، مستخدما حقه الدستوري، لاستصدار قرار بالوقف الفوري للتصوير، مع معاقبة المسئولين عن استمراره.

وطالب النائب، صناع الدراما من المنتجين والفنانين وغيرهم، بإعلاء المصلحة الوطنية العليا، من أجل مكافحة الوباء والسيطرة عليه.

وناشد “علي” الفنانين، بأن يكونوا قدوة للجمهور في البقاء في المنازل لكي يتم وقف انتشار المرض.

وتساءل: كيف يطالب الفنانون الناس، من خلال الإعلانات التلفزيونية، بالبقاء في بيوتهم، ثم يخرجون هم للعمل بالاستديوهات وتصوير المسلسلات؟

كما طالب النائب نقيب الممثلين، الدكتور أشرف زكى، بضرورة التحرك لوقف أعمال التصوير؛ لأن هذه قضية أمن قومي، وصحة الناس أهم من أي شيء آخر، حتى نعبر هذه الأزمة بسلام.

وطالب عضو البرلمان ، بضرورة إدراك الجميع لحجم الأزمة، وعلينا تعليق كل الأنشطة، وخاصة أماكن التصوير التي يكون بها تجمعات كبيرة، ويمكن أن تؤدي لانتشار الوباء.

149 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا

يشار إلي أن وزارة الصحة والسكان، اعلنت اليوم، الإثنين، تسجيل 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.

كما أعلنت عن خروج ١٢ من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة أجنبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 259 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 396 حالة، من ضمنهم الـ 259 متعافيًا.

وقال “مجاهد” إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 1322 حالة من ضمنهم 259 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 85 حالة وفاة.