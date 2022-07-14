نائب يطالب الحكومة بإغلاق شاطئ إدكو بسبب استمرار حالات الغرق

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب ، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، الجهات التنفيذية المسئولة بإغلاق شاطئ إدكو أمام المصطافين، لأنه غير مهيأ تماما ولا يوجد بها أي عوامل للأمان تحافظ على المواطنين.

جاء ذلك في طلب إحاطة تقدم به إلى الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، مشيرا إلى أن هذا الشاطئ تحول من مكان للراحة والاستجمام إلى مكان للموت ومفارقة الحياة.

وقال زين الدين: من آن لآخر وفي كل عام يفجع المواطنين بموت أحد ذويهم، وعلى الرغم من التحذيرات المستمرة على مدار السنوات الماضية، إلا أنه لا يوجد أي تطوير أو إغلاق للشاطئ الذي يحصد أرواح الأبرياء.

وأكد عضو مجلس النواب ، أن هذه الأزمة ليست وليدة هذه العام، وإنما منذ فترة والشاطئ مستمر في حصد الأرواح.

وشدد النائب محمد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك موقف حاسم من السلطات التنفيذية في إغلاق الشاطئ بشكل مؤقت لحين تهيأته ليكون مناسبا لاستقبال المواطنين.

ولفت إلى أن الحكومة اتخذت العديد من إجراءات إغلاق الشواطئ حفاظا على المواطنين مثلما حدث في العجمي بسبب تزايد حالات الغرق.

وتابع النائب: على الرغم من أهمية هذا الشاطئ لأهالي إدكو باعتباره المصيف المناسب لظروف العديد من المواطنين، إلا أنه سقط من حسابات الحكومة في عمليات التطوير، مشيرا إلى أنه لم يدرج في أي خطة تطويرية للمحافظة، علما بأن حوادث الغرق فيه سنويا.