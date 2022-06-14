نائب وزير المالية يكشف أهم قطاعات ستتخارج منها الدولة طبقا لوثيقة الملكية

كشف أحمد كوجاك نائب وزير المالية للسياسات المالية والكلية أهم قطاعات ستتخارج منها الدولة طبقا لوثيقة الملكية منها الصناعات الهندسية بنسبة 77%.

جاء ذلك خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وقال أحمد كوجاك نائب وزير المالية للسياسات المالية والكلية إن معايير تخارج الدولة من القطاعات الاقتصادية طبقاً لوثيقة ملكية الدولة يعتمد على معايير دولية وضعت في هذا الشأن .

وأضاف: “بمعنى هل يعتبر هذا القطاع لدى الدولة إستراتيجي وأيضاً هناك تعريف ماهو القطاع الاستراتيجي وهل القطاع الخاص مستعد للدخول في هذا القطاع إذا تخارجت الدولة”.

وأوضح أن “المعايير واضحة وتم مراجعتها من جهتين من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأيضاً اللجنة المخصة مع رئيس الوزراء لوضع الاستراتيجية وتم مراجعة تلك المعايير من الجهتين وتم التوافق على الصيغة النهائية لتلك المعايير”.

وأضاف: “بعد أن تم وضع هذه المعايير بشكل عام ولكن تم إسقاطها بشكل أكثر تحديداً على القطاعات المختلفة وفقاً لممعاير الدولية وتجارب دول ناشئة كبرى”.

وكشف أن الدولة وفقاً للوثيقة التي قسمت القطاعات بشكل واضح ستتخارج من معظم النشاط الصناعي بمفهومه الواسع لدرجة أن الصناعات الهندسية ستتخارج منها الدولة بنسبة 77% والصناعات المعدنية بنسبة 40% وكذا الكيماوية تصل نسبة التخارج 56% والصناعات النسيجية تصل نسبة التخارج إلى 90% والنقل مثلاً تصل نسبة التخارج 42%.

وشدد على أن الوثيقة ليست متشددة لكنها تضع رؤية واضحة لعدة سنوات وقابلة للتجديد وستضخع للتقييم على الارض مع التطبيق.



وأوضح أن أحد أهم أسباب فلسفة الوثيقة أنها تعطي قدراً من الرؤية الواضحة لدور القطاع الخاص والالتزام قائلاً : “بقول إلى القطاع الخاص هذه هي القطاعات التي تستطيع الدخول فيها بلا منافسة مع الدولة”.