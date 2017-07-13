نائب وزير المالية يتفقد مأموريات ضرائب الإسكندرية

مها أبوودن:قام عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية صباح اليوم الخميس، بجولة فى مأموريات ضرائب الإسكندرية .سبقت الجولة حضور نائب الوزير مؤتمر جمعية رجال أعمال الإسكندرية ظهر اليوم، لشرح آخر مستجدات التشريعات الضريبية ، وتطبيقاتها والإجابة على أسئلة المجتمع الضريبى .رافق "المنير" فى

مها أبوودن:

قام عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية صباح اليوم الخميس، بجولة فى مأموريات ضرائب الإسكندرية .

سبقت الجولة حضور نائب الوزير مؤتمر جمعية رجال أعمال الإسكندرية ظهر اليوم، لشرح آخر مستجدات التشريعات الضريبية ، وتطبيقاتها والإجابة على أسئلة المجتمع الضريبى .

رافق “المنير” فى الجولة والمؤتمر ،عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب وعدد من مسئولى مصلحة الضرائب المصرية .

تهدف جولة المأموريات إلى التعرف على سير العمل، عقب انتهاء السنة المالية، كما تهدف إلى التعرف على مشكلات التحصيل من أجل تنشيط الحصيلة .