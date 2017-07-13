نائب وزير المالية يتفقد مأموريات ضرائب الإسكندرية

مها أبوودن:
قام عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية صباح اليوم الخميس، بجولة فى مأموريات ضرائب الإسكندرية .
سبقت الجولة حضور نائب الوزير مؤتمر جمعية رجال أعمال الإسكندرية ظهر اليوم، لشرح آخر مستجدات التشريعات الضريبية ، وتطبيقاتها والإجابة على أسئلة المجتمع الضريبى .
رافق “المنير” فى الجولة والمؤتمر ،عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب وعدد من مسئولى مصلحة الضرائب المصرية .
تهدف جولة المأموريات إلى التعرف على سير العمل، عقب انتهاء السنة المالية، كما تهدف إلى التعرف على مشكلات التحصيل من أجل تنشيط الحصيلة .