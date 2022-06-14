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نائب وزير المالية: تخارج الدولة من قطاعات ليس شرطا أن يكون عبر الطرح في البورصة

تعليقا على مناقشات وثيقة ملكية الدولة والتي تتحدث عن التخارج خلال 3 سنوات.

نائب وزير المالية: تخارج الدولة من قطاعات ليس شرطا أن يكون عبر الطرح في البورصة
المال - خاص

المال - خاص

12:22 ص, الثلاثاء, 14 يونيو 22

قال أحمد كوجاك نائب وزير المالية للسياسات المالية والكلية إن تخارج الدولة من قطاعات ليس شرطا أن يكون عبر الطرح في البورصة .

جاء ذلك خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، تعليقا على مناقشات وثيقة ملكية الدولة والتي تتحدث عن التخارج خلال 3 سنوات.

وقال كوجاك: “الوثيقة طموحة لكن نتحدث في الوثيقة عن إطار إستراتيجي للدولة وتضع آليات تنفيذها”.

وأضاف: “أليات التخارج في الوثيقة لاتتحدث فقط عن الطروحات كوسيلة للتخارج بالامكان أن يكون عبر شراكة أو عقد غيجار أو عبر مستثمر استراتيجي والتخارج لايعني فقط نقل الملكية عبر البورصة “.

المال - خاص

المال - خاص

12:22 ص, الثلاثاء, 14 يونيو 22