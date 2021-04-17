اقتصاد وأسواق

نائب وزير المالية : انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان خلال 6 أشهر (فيديو)

الفائدة على مصر هو أن دخول مصر للمؤشر ختم ضمان أن مصر ملبّية كل الطلبات العالمية لسوق المال المصرية وجذب شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب.
محمد مجدي 7:54 م, السبت, 17 أبريل 21 7:54 م, السبت, 17 أبريل 21

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أكدت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن مصر كانت منضمة إلى مؤشر جي بي مورجان المختص بالبيئة والحَوْكمة، وخرجت منه في يونيو 2011 بناء على عدم تحقيق مصر مؤشر جي بي مورجان لسوق المال والوضع الاقتصادي لمصر. وقالت منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور في برنامج أحداث اليوم على فضائية إكسترا نيوز، إن مصر على مدار عامين قامت بالعمل على المؤشر للعودة مرة أخرى، وذلك بناء على المتطلبات اللازمة على الصعيد الاقتصادي وسوق رأس المال وإطالة عمر الدَّين، وعدم الازدواج الضريبي بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

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وأضافت منصور أنه خلال 6 أشهر ستنضم مصر إلى مؤشر جي بي مورجان مرة أخرى، مشيرة إلى أن الفائدة على مصر هو أن دخول مصر للمؤشر ختم ضمان أن مصر ملبّية كل الطلبات العالمية لسوق المال المصرية وجذب شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب.

وقالت منصور إن “مصر لها نسبة 1.78% من المؤشر، وكل الاستثمارات التابعة للمؤشر هناخد منها النسبة دي بما يقارب 4.4 مليار دولار وده ضخ استثمارات جديدة في سوق أدوات الدين.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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