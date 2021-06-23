نقل وملاحة

نائب وزير الطيران : معدلات تشغيل الرحلات بمطاري شرم الشيخ والغردقة وصلت إلى 70%

على هامش الجولة التي نظمتها وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع شركتي القابضة للمطارات، والقابضة لمصر للطيران،
دعاء محمود 5:41 م, الأربعاء, 23 يونيو 21 5:41 م, الأربعاء, 23 يونيو 21

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قال الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، إن معدلات تشغيل الرحلات في مطاري شرم الشيخ والغردقة تتراوح بين 60 و70% من نسب ما قبل جائحة كورونا. وأضاف مناع، في تصريحات له، أن هذا التطور في زيادة توافد رحلات الطيران السياحية إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة جاء نتيجة ثقة السائحين ومنظمي الرحلات في الإجراءات الاحترازية المطبقة في جميع مراحل وصول وسفر الركاب، وتعقيم وتطهير جميع المرافق التي يستخدمها السائحين، بما فيها تعقيم الطائرات عند وصولها.

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جاء ذلك في تصريحات له على هامش الجولة التي نظمتها وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع شركتي القابضة للمطارات، والقابضة لمصر للطيران، لتفقُّد الإجراءات الاحترازية في صالات السفر والوصول وعلى متن طائرات مصر للطيران.

وقامت شركة مصر للطيران باتخاذ بعض الإجراءات بالتعاون مع كل الجهات المعنية خلال مراحل السفر المختلفة وفقًا للتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الطيران المدني، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومنظمات الطيران الدولية ومنظمة الصحة العالمية، للوقاية والحد من فيروس كورونا من بداية المغادرة حتى محطة الوصول. 

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بقلم دعاء محمود

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