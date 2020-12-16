استثمار

نائب وزير السياحة يبحث مع السفير البيلاروسي سبل زيادة الحركة الوافدة لمصر

أكد سفير بيلاروسيا على أهمية إدراج القاهرة ضمن البرامج السياحية التي يتم التسويق لها بالسوق البيلاروسية
دعاء محمود 5:19 م, الأربعاء, 16 ديسمبر 20 5:19 م, الأربعاء, 16 ديسمبر 20

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التقت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، مع سيرجي تيرنتييف، سفير بيلاروسيا المفوض فوق العادي لدى مصر، والقنصل إيجور فيرجو، لدفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق البيلاروسية.

وحضر اللقاء أحمد يوسف الرئيس التفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمستشار عبد المحسن شافعي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بوزارة السياحة والآثار.

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وأكد سفير بيلاروسيا على أهمية إدراج القاهرة ضمن البرامج السياحية التي يتم التسويق لها بالسوق البيلاروسية لما تتمتع به من مقومات سياحية ثقافية فريدة والترويج لها بشكل فعال خلال الفترة المقبلة ما يخلق فرصة إمكانية تشغيل خط طيران منتظم من القاهرة إلي منسك، وتنويع المنتج السياحي بالبرامج المقدمة من خلال إضافة الأقصر وأسوان.

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كما تم اقتراح امكانية دعوة وفد من ممثلي كبرى الصحف ووكالات الأنباء وأشهر المدونين والمؤثرين في بيلاروسيا لزيارة مصر، وتعريفهم بالأنماط السياحية المختلفة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، التي لا تقتصر فقط على السياحة الشاطئية، إنما يتميز المقصد السياحي المصري بأنماط سياحية متنوعة ومنها دمج السياحية الشاطية بالسياحة الثقافية.

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ونوقش مقترح تنظيم ورشة عمل لأهم العاملين بالقطاع السياحي والفندقي بمصر وبيلاروسيا، لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والوصول لأفضل سبل التعاون المشترك.

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بقلم دعاء محمود

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