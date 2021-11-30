نائب وزير السياحة: قرار تحديد أسعار المنشآت الفندقية يسري على المصريين والأجانب

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والأثار لشئون السياحة ، إن قرار تحديد حد أدني لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، يعتبر خطوة تعزز من قيمة المقاصد المصرية . جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة…

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والأثار لشئون السياحة ، إن قرار تحديد حد أدني لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، يعتبر خطوة تعزز من قيمة المقاصد المصرية .

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون .

و أضافت شلبي أنها تمثل الخطوة الثانية لاعادة حوكمة أليات بيع السوق والمنتجات المصرية في الدول المختلفة والتي بدأت منذ أول نوفمبر الجاري والتي بدأت بالتطبيق على الفنادق الخمس نجوم وأربعة نجوم .

و تابعت شلبي أن بعض الفنادق كانت تقدم أسعاراً قد تؤثر جداً على جودة الخدمات المقدمة قائلة : ” بعض الفنادق كانت تقدم الغرفة الـ5 نجوم بـ25 دولار فقط! لا يستقيم وماذا نترك لبقية درجات الفنادق .

و أوضحت أن الدولة لا تأخذ حقها من مواردها ومنتجاتها من مياه وشمس وهواء وبالتالي هي الخطوة الثانية لاعادة الحكومة لمنتجات السوق المصري عبر وضع حدود دنيا للاسعار وهي سابقة لم تحدث .

ولفتت إلى أن هذا هو الحد الادني الذي تحصل وزارة المالية على الضرائب من خلاله وبإمكان أن تكون أسعار الغرف أعلى من ذلك قائلة : “ده الحد الأدني الذي تضمن الدولة الحصول على الضرائب منه واللي عايز يبيع أقل من ذلك يعمل كده”.

وأضافت أن رفع أسعار الإقامة بالفنادق لـ50 دولارا هو الحد الأدنى للإقامة ، “واللي عايز يخسر براحته لكن لا تحاسبني كدولة على أقل من ذلك”.

وكشفت أن قرار رفع أسعار الإقامة بالفنادق لـ50 دولار على المصريين والأجانب قائلة : تطبيق قرار رفع أسعار الإقامة بالفنادق لـ50 دولار أول مايو 2022 ما عدا بعض المحافظات ستؤجل إلى شهر نوفمبر .

وأوضحت أنه تم السماح لبعض الفنادق باستغلال الطاقة الاستيعابية الكاملة لها وليس 70% فقط .

كان مجلس الوزراء اعتمد خلال اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرار اللجنة الوزارية للسياحة والآثار في اجتماعها السابع المنعقد في 16/11/2021، الخاص بتحديد حد أدني لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية.

وينص القرار على برفع قيمة الحد الأدنى لتكون 50 دولارا للفنادق خمس نجوم، و40 دولارا للفنادق أربع نجوم، و30 دولارا للفنادق ثلاث نجوم، و20 دولارا للفنادق نجمتين، و10 دولارات للفنادق نجمة واحدة ، وذلك اعتبارا من الأول من مايو 2022.

ولا يشمل القرار محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، ومدن طابا ونويبع، حيث يتم التطبيق بها اعتباراً من الأول من نوفمبر 2022.