استثمار

نائب وزير السياحة في جولة تفقدية لمسار رحلة العائلة المقدسة بمحافظ أسيوط

في إطار المتابعة المستمرة لأعمال التطوير التي تتم بنقاط رحلة العائلة المقدسة والتأكد من مدى جاهزية الخدمات السياحية بها لتحسين تجربة الزائرين
دعاء محمود 9:31 م, الجمعة, 11 فبراير 22 9:31 م, الجمعة, 11 فبراير 22

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التقت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة باللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وذلك أثناء زيارتها للمحافظة، للوقوف على آخر مستجدات أعمال التطوير بدير درنكة ودير المحرق، إحدى نقاط رحلة العائلة المقدسة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأعمال التطوير التي تتم بنقاط رحلة العائلة المقدسة والتأكد من مدى جاهزية الخدمات السياحية بها لتحسين تجربة الزائرين.

وقد حضر اللقاء عدد من المسئولين بوزارة السياحة والآثار والمحافظة.

وتطرق الحديث إلى أهمية رفع كفاءة الخدمات بالمواقع التي مرت بها العائلة المقدسة والقرى المتاخمة لها، بما ينعكس إيجابا على جذب شريحة من السائحين ذوي الاهتمام  بالأماكن المقدسة وخاصة ذات التي مرت بها العائلة المقدسة.
 
وأضافت أن وجود مطار دولي بمحافظة أسيوط سيسهم في جذب الشرائح السياحية ذات الاهتمام بمواقع رحلة العائلة المقدسة لزيارة المواقع التي مرت بها العائلة بمحافظة أسيوط بعد تطويرها.

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وأشارت نائب الوزير إلى أهمية تحديد فرص الاستثمار السياحي بالمحافظة وطرحها على المستثمرين بما يمكن من تعزيز الطاقة الفندقية، وكذلك الاهتمام بالمجتمعات المحيطة بهذه المناطق، من خلال تشجيع الصناعات والحرف اليدوية التقليدية وتوفير منافذ بيع لها.

ومن جانبه، رحب المحافظ بفكرة تدشين مجموعة من البازارات السياحية في الطريق ما بين الديرين درنكة والمحرق وكذلك في مراسى الفنادق.

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وخلال الجولة التقت نائب الوزير  بعدد من العاملين بقطاع السياحة بالمحافظة وممثلين عن المجتمع المدنى، حيث أكدت على المردود السياحي الايجابي عند اكتمال أعمال التطوير لهذه المواقع.

كما التقت بمجموعة من السائحين الروس الذين أشاروا إلى أنهم جاءوا إلى مصر لزيارة بعض المواقع التي مرت بها العائلة المقدسة أثناء رحلتها في مصر، معربين عن سعادتهم بزيارتها، كما سيقومون بجولة لزيارة الأماكن الأثرية بمحافظة المنيا.

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وقد رافق نائب الوزير خلال الزيارة المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط، والمهندس عادل الجندى مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية بالوزارة والمنسق الوطنى لمسار رحلة العائلة المقدسة، وعدد من المسئولين بالوزارة.

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بقلم دعاء محمود

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