نائب وزير السياحة تشارك في انطلاق الحدث الرياضي للقفز بالمظلات في الأهرامات

شاركت غادة شلبي نائب وزير وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، نيابة عن الوزير، في انطلاق الحدث الرياضي للقفز بالمظلات في منطقة أهرامات الجيزة، والذي انطلق تحت شعار “صنع في مصر.. تحدي الفراعنة”.

جاء ذلك بحضور عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وممثلين عن وزارة الشباب والرياضة.

الحدث نظمته إحدى الشركات المتخصصة في الأنشطة الرياضية، لتحقيق رقم قياسي في تشكيل القفز بالمظلات على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا بمشاركة 70 قافزا بالمظلات من مختلف دول العالم.

وألقت نائب الوزير كلمة هنأت خلالها القائمين على تنظيم هذا الحدث وثمنت جهودهم التي أسفرت عن إخراجه بهذا الشكل المتميز ليليق بمكانة مصر وبعظمة الأهرامات التي تحتضن هذا الحدث، مؤكدة أن مصر كانت وستظل راعية للسلام وحريصة على بذل كل الجهود لتحقيقه وأن هذا الحدث يحمل في طياته هدفاً سامياً وهو أن تكون الرياضة المصرية رسالة سلام للعالم أجمع.

وأوضحت أن أهمية هذا الحدث تنعكس في أنه يسلط الضوء على الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها المقصد المصرى والتي تتيح ممارسة العديد من الأنماط والأنشطة السياحية التي تثري تجربة السائح عند زيارته لمصر، مشيرة إلى أن هذا الحدث يتسق مع الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار للعمل على تنويع المنتج المصرى وخلق أنماط وأنشطة رياضية جاذبة حيث يبرز الحدث إمكانيات مصر في رياضة القفز بالمظلات التي تعد من الرياضات التي تجذب إليها شريحة مميزة من السائحين.

وأشارت نائب الوزير إلى أن مصر بلد الأمن والأمان ترحيب بكافة ضيوفها من مختلف دول العالم وأنها تعِد السائح بتجربة فريدة يمتزج فيها الثقافة والحضارة بالترفيه والرياضة والفنون والتسوق والعديد من الأنشطة الجاذبة.

وأعرب المشاركون في هذا الحدث عن سعادتهم البالغة بمشاركتهم في هذا الحدث الذى يقام في منطقة أهرامات الجيزة، واصفين تجربتهم للقفز بالمظلات وسط هذه الأجواء التي تعكس الحضارة المصرية هي تجربة فريدة تختلف عن مثيلاتها في الدول الأخرى.