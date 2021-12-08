استثمار

نائب وزير السياحة تشارك في احتفال سفارتي بنجلادش والهند بالقاهرة

بمناسبة اليوبيل الذهبى لبدء العلاقات الدبلوماسية بين بنجلادش والهند واليوبيل الذهبى لاستقلال بنجلادش.
دعاء محمود 6:12 م, الأربعاء, 8 ديسمبر 21 6:12 م, الأربعاء, 8 ديسمبر 21

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شاركت غادة شلبى نائب الوزير لشئون السياحة في الاحتفال الذى أقامته سفارتي بنجلادش والهند بالقاهرة بمناسبة اليوبيل الذهبى لبدء العلاقات الدبلوماسية بين بنجلادش والهند واليوبيل الذهبى لاستقلال بنجلادش، وذلك نيابة عن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

وخلال الاحتفال ألقت نائب الوزير كلمة استهلتها بالتأكيد على العلاقات القوية التي تربط مصر وكلا البلدين في مجال السياحة والآثار، مشيرة الى ترحيب الوزارة بمزيد من التعاون مع البلدين لتبادل الخبرات في مجال السياحة.

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كما أوضحت أن مصر تتمتع بمقومات سياحية وأثرية متنوعة وهو ما يميزها عن غيرها من المقاصد السياحية الأخرى، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لإبراز هذه المقومات المتنوعة والمتميزة للعالم.

ومن جانبه أشار السفير “أجيت جوبتى” سفير الهند في القاهرة إلى العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والهند منذ عقود.

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كما تحدث السفير “مونيرول إسلام” سفير بنجلادش في القاهرة عن العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وبنجلادش والتي تقوم على القيم المشتركة والتعاون المتبادل في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول العربية التي اعترفت بدولة بنجلادش وأن العلاقات بين البلدين ازدادت قوة على مدار السنوات الماضية.

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بقلم دعاء محمود

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