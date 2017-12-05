نائب وزير الزراعة: مصر من أوائل الدول في معدل الاستصلاح

محمد مجدي والصاوي أحمد: قال الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة، إن مصر من أوائل الدول في العالم في معدل استصلاح الأراضي الجديدة رغم محدودية المياه. وأوضح الحداد خلال الجلسة الأولى بمؤتمر الاستثمار الزراعي في جلسة تحسين قطاع توريد الحبوب، أن محصول الذرة يشهد طفرة كبيرة حي

محمد مجدي والصاوي أحمد:

قال الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة، إن مصر من أوائل الدول في العالم في معدل استصلاح الأراضي الجديدة رغم محدودية المياه.

وأوضح الحداد خلال الجلسة الأولى بمؤتمر الاستثمار الزراعي في جلسة تحسين قطاع توريد الحبوب، أن محصول الذرة يشهد طفرة كبيرة حيث تم التوصل من خلال مركز البحوث الزراعية الوصول إلى اصناف تقاوي عالية الجودة الإنتاج وستساهم بشكل كبيرة في تقليل الكميات المستوردة.

وأضاف الحداد أن الحكومة وضعت ضمت خطتها زيادة الاستثمارات في استصلاح الأراضي من خلال تخصيص أراضي المستثمرين في مشروع المليون ونصف فدان، مشيرا إلى أن زراعة الأراضي الجديدة له قواعد تم وضعها من حيث استخدام المياه والمحاصيل التي يمكن الاستثمار فيها مثل القمح والذرة والصويا، مشيرا إلي أن هناك مشاريع للتوسع في زراعة الصويا، خاصة في صعيد مصر.