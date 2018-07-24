نائب وزير الزراعة: عودة صادرات الخيول العربية.. وسفر 47 حصانًا للاتحاد الأوروبي

الصاوي أحمدأعلنت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، عن تصدير 3 خيول عربية جديدة للاتحاد الأوروبي أمس الإثنين، من مطار القاهرة إلى ألمانيا عبر مطار فرانكفورت، مشيرة إلى أن الخيول الثلاثة من إحدى مزارع إنتاج الخيول العربية الأصيلة، بلونيه الأزرق

الصاوي أحمد

أعلنت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، عن تصدير 3 خيول عربية جديدة للاتحاد الأوروبي أمس الإثنين، من مطار القاهرة إلى ألمانيا عبر مطار فرانكفورت، مشيرة إلى أن الخيول الثلاثة من إحدى مزارع إنتاج الخيول العربية الأصيلة، بلونيه الأزرق والأشقر، في إطار إعادة ترتيب منظومة صادرات الخيول باعتبارها أحد أهم الثروات المصرية التي تخدم القطاع الإنتاجي بهدف التصدير.

وأضافت محرز في تصريحات صحفية الثلاثاء، أن إجمالي صادرات مصر من الخيول المصرية العربية وغير العربية لكافة الاغراض، سواء خيول الجمال أو الادب أو السباق إلي 47 حصانا، منها 35 من الخيول العربية تم تصديرها للاتحاد الأوروبي و9 لدولة العراق الشقيقة، مؤكدة أن إجراءات تنظيم تصدير الخيول المعمول بها حاليا، تحول مصر لأكبر منطقة دولية للاستثمار في الخيول العربية الأصيلة، في ظل زيادة الطلب العالمي عليها، خاصة بعد قرار الاتحاد الأوروبي بالسماح لمصر باستئناف تصدير الخيول وفقا للضوابط التي اعتمدتها مصر.

وتابعت: “مستمرون في تصدير الخيول المصرية للتصدير لدول الاتحاد الأوروبي، بعد تطبيق قواعد تصدير الخيول لدول الاتحاد الاوروبي، بمعرفة إدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة، موضحة ان القواعد المتعلقة بتصدير الخيول تشمل ان يتم حجر الخيول قبل تصديرها للخارج لمدة 90 يوما قبل تصديرها إلي الخارج، للتأكد من خلوّها من الأمراض التى تمنع التصدير”.

وأوضحت نائب وزير الزراعة، أن دليل الإجراءات المنظمة لعملية تصدير الخيول من مصر وفقا للقرار الوزاري رقم 888 لسنة 2016، ساهم في التوسع في تصدير الخيول لمختلف دول العالم، مشيرا إلي ان القواعد المرتبعة بدليل إجراءات تصدير الخيول، تضمنت استصدار الموافقة التصديرية وإجراءات العمل داخل المحجر المعتمدة، وإجراءات العمل يوم السفر.

وطبقا لتقارير وزارة الزراعة، فإن استصدار الموافقة التصديرية يشمل التقدم بطلب الموافقة على تصدير خيول مسجلة، واستمارة مطابقة المنشأة للضوابط من خلال نموذج معاينة المنشأة المراد التصدير منها، وأن يُرفق بالطلب إقرار من أصحاب المنشأة يفيد بخلوّ الخيول من الأمراض التى تمنع التصدير.

كما تشمل الإجراءات، فحص ومناظرة الخيول المُعدّة للتصدير وسحب العينات اللازمة، وإجراء الفحوصات العملية المطلوبة وفقا للقواعد المنظمة، على أن يتم تحليل العينات على نفقة صاحب الخيول، ومتابعة الحالة الصحية للخيول يوميا داخل المنشأة أو المزرعة، وإصدار شهادة صحية أولية للسماح للخيول بدخول المحجر المعتمد بعد المعاينة عند انتهاء فترة العزل.

وتشمل إجراءات العمل داخل المحجر المعتمد، إجراء الفحص الظاهرى للخيول عند دخول المحجر، وتسجيل الخيول عند دخولها بسجل خاص، ويتم بعدها سحب عينات وإرسالها لمعهد بحوث صحة الحيوان، مع إجراء متابعة يومية للحاصلة الصحية للخيول داخل المحجر المعتمد، وسحب عينات من الخيول أثناء فترة الحجر طبقا للاشتراطات المطلوبة، ويتم تحليل العينات على نفقة صاحب الخيول.

وحول إجراءات العمل يوم السفر للخارج، يُصدر الطبيب البيطرى الرسمى الشهادة الصحية النهائية فى اليوم المحدد لسفر الخيول، ويتم نقل الخيول إلى مطار القاهرة الدولى بالعربات المخصصة لذلك، بعد الإفراج عنها، مصحوبة بجواز سفر الخيول، والشهادة الصحية النهائية، وبوليصة التأمين.