نائب وزير الزراعة : ذبابة الفاكهة السبب في الحظر الخليجي لبعض الحاصلات

المال– خاص قال الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة، إن ما يُعرف بذبابة الفاكهة هي السبب في قرارات الحظر التي فرضتها بعض الدول الخليجية على عدد من صادرات الفاكهة المصرية. وأوضح، في لقاء مع برنامج مال وأعمال على فضائية أون إي، أن تلك الذبابة تنتشر في منطقة حوض البحر المتوسط، وك

المال– خاص





قال الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة، إن ما يُعرف بذبابة الفاكهة هي السبب في قرارات الحظر التي فرضتها بعض الدول الخليجية على عدد من صادرات الفاكهة المصرية.

وأوضح، في لقاء مع برنامج مال وأعمال على فضائية أون إي، أن تلك الذبابة تنتشر في منطقة حوض البحر المتوسط، وكان يتم مكافحتها وفق برنامج كامل يتم تمويله عبر فرض رسوم على كل طن من الفاكهة المصدرة، إلا أن هذا البرنامج توقف منذ 4 سنوات.

ولفت إلى أنه منذ ذلك التاريخ تولَّى المزارعون رش المبيدات المكافحة لتلك الذبابة بأنفسهم، بالتزامن مع دخول مبيدات ممنوعة وغير صالحة البلاد، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة تعمل على شن حملات تفتيش لضبطها.

وخلال العام الماضي حظرت بعض الدول الخليجية استيراد عدد من الفاكهة والخضراوات المصرية، مثل الفراولة والفلفل، كان آخرها الحظر الذي فرضته السعودية على وارداتها من الجوافة المصرية خلال ديسمبر الماضي.