نائب وزير الزراعة تتفقد أعمال التطوير في بحيرة قارون

الصاوي أحمدـتوجهت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إلى محافظة الفيوم اليوم الإثنين لمتابعة الأعمال التي تتم ببحيرة قارون ، لتطويرها وإعادة تأهيلها .ووفقا لخطة التطوير، تنشأ الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الحزام الآمن بالبحيرة فضلا عن إ

الصاوي أحمدـ

توجهت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إلى محافظة الفيوم اليوم الإثنين لمتابعة الأعمال التي تتم ببحيرة قارون ، لتطويرها وإعادة تأهيلها .

ووفقا لخطة التطوير، تنشأ الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الحزام الآمن بالبحيرة فضلا عن إنشاء فلتر ميكانيكي لتحسين خواص وجودة المياه الواردة لبحيرة قارون ، وإنشاء مرسى لاستقبال مراكب وقوارب الصيد بالبحيرة وخدمات لتداول الأسماك المصادة بأسلوب علمي للحصول على أسماك ذات قيمة وجودة مرتفعة ، وسيتم إنشاء أحواض لتحضين الزريعة قبل إلقاءها بالبحيرة لتنميتها وزيادة المخزون السمكي بها.

من جانبها أكدت “محرز” على قيام الوزارة بالتنسيق مع محافظة الفيوم للانتهاء من كافة الأعمال استعداداً لافتتاح المرحلة الأولى من أعمال التطوير بالبحيرة.

وقالت “نائب الوزير” إنه تم أخذ عينات من المياه لمتابعة تحسن خواص المياه ، وقد أثبتت النتائج الأولية تحسناً ملحوظاً ، كما أنه تم أخذ عينة يوم الخميس الماضي بمعرفة معهد بحوث الصحة الحيوانية وكذا هيئة الثروة السمكية للوقوف على تحسن جودة المياه.

وأكدت “محرز” حرص وزارة الزراعة على القيام بعمل تحاليل بصفة دورية للوقوف على حالة خواص وجودة المياه التي تصب ببحيرة قارون.

و أكد رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية خلال الزيارة الدكتور خالد الحسني” أن الهيئة بدأت في إنشاء الفلتر الميكانيكي وحوض التهدئة كأول نموذج لها تقوم بتطبيقه في البحيرات ، ويتم أخذ عينات بصفه دورية للوقوف على تحسن نوعية المياه بالبحيرة ، وأوضح أن من قام بأعمال الحفر والتكريك هم شباب الهيئة من المهندسين والفنيين .

وسوف تكون المرحلة الثانية من تطوير بحيرة قارون استكمال أعمال الحزام الآمن وإنشاء باقي الفلاتر الميكانيكية ، وإنشاء مبني للإدارة المتكاملة يتواجد فيه ممثلين عن كافة الجهات المعنية للتنسيق الكامل بين كافة الجهات ولسرعة إنجاز الأعمال بالبحيرة ولسهولة مراقبة المسطح المائي للبحيرة حيث سيتم إنشاء المبني على حدود البحيرة مباشرة ـ

