نائب وزير الخارجية يسلم رسالة السيسي لنظيره الكونغولي غدا

يتوجه السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، غداً الخميس إلى جمهورية الكونغو برازافيل، يرافقه السفير محمد أبو بكر، مساعد وزير الخارجية.

وأفادت وزارة الخارجية ، في بيان لها اليوم، أن لوزا يحمل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس “دنيس ساسو نجيسو” رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، ورئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا.

كان المُستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قال في بيان صحفي، إن الجامعة العربية شددت في اجتماعها أمس حول ليبيا، على خطورة مخالفة الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية.

وأضاف بيان الخارجية، أن مجلس الجامعة أكد ضرورة منع التدخلات الخارجية التي تُسهل انتقال الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا.

وطالب المجلس، الأمين العام لجامعة الدول العربية الاتصال على أعلى المستويات مع الأطراف الدولية والسكرتير العام للأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية ومنع أي تهديد للسلم والأمن الدوليين.

وكانت مصر دعت لاجتماع طارئ أمس وتم الاستجابة السريعة من الجامعة.