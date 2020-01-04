نائب وزير الخارجية يسلم رسالة السيسي إلى رئيس الكونغو برازافيل

سلم السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الرئيس “دنيس ساسو نجيسو”، رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، ورئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا.

وقال بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية، إن الرئيس “ساسو نجيسو” أعرب عن تقديره للدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز السلم والأمن على الساحة الأفريقية، وخاصةً خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي.

كما أكد رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، حرص لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، على الاضطلاع بالدور الرئيسي في منع التصعيد الحالي في ليبيا باعتبارها دولة أفريقية، وأن القارة الأفريقية هي أول من ستعاني من تداعيات الأزمة.