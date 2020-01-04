سيـــاســة

نائب وزير الخارجية يسلم رسالة السيسي إلى رئيس الكونغو برازافيل

أكد رئيس الكونغو حرص لجنة الاتحاد الأفريقي على الاضطلاع بالدور الرئيسي في منع التصعيد الحالي بليبيا
سمر السيد 5:11 م, السبت, 4 يناير 20 5:11 م, السبت, 4 يناير 20

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سلم السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الرئيس “دنيس ساسو نجيسو”، رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، ورئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا.

وقال بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية، إن الرئيس “ساسو نجيسو” أعرب عن تقديره للدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز السلم والأمن على الساحة الأفريقية، وخاصةً خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي.

كما أكد رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، حرص لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، على الاضطلاع بالدور الرئيسي في منع التصعيد الحالي في ليبيا باعتبارها دولة أفريقية، وأن القارة الأفريقية هي أول من ستعاني من تداعيات الأزمة.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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