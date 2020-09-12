سيـــاســة

نائب وزير الخارجية يستقبل مدير مكتب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لمناقشة قضايا إقليمية

تناول اللقاء آخر المُستجدات في مالي
سمر السيد 6:53 م, السبت, 12 سبتمبر 20 6:53 م, السبت, 12 سبتمبر 20

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استقبل السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اليوم السبت، “عبد الله ديوب”، مدير مكتب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، خلال زيارته إلى القاهرة.

وقال بيان وزارة الخارجية، إن اللقاء شهد حضور السفير كريم شريف، نائب مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية بوزارة الخارجية.

وتناول اللقاء آخر المُستجدات في مالي والتفاعلات الإقليمية المتصلة بها وخصوصاً بعد فرض العقوبات الأخيرة عليها.

ووفق بيان وزارة الخارجية ، تطرق الاجتماع إلى ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لتشغيل مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات الذي تستضيف القاهرة مقره.

وأهمية العمل على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة في هذا الصدد خلال الفترة القادمة لكيفية تفعيل المركز بما يستجيب مع المتطلبات العاجلة لإعادة الإعمار والتنمية في عدد من الدول الأفريقية وفي مقدمتها جنوب السودان وكذا دول الساحل والصحراء.

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وشهد اللقاء كذلك تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول الترشيحات والوظائف الشاغرة في الاتحاد الأفريقي وسبل تعزيز تواجد الخبرات المصرية في المنظمة، فضلاً عن الاستعدادات الجارية لعقد القمة التنسيقية السنوية بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية.

ومن جانبه، أشاد “ديوب” بالدعم المصري للجهود الأفريقية لمكافحة وباء “كوفيد-19” والمساعدات التي قدمتها وتقدمها مصر في هذا الإطار، حيث نقل شكر “موسي فقيه”، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، للحكومة المصرية في هذا الصدد.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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