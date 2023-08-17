نائب وزير الخارجية يبحث مع الجانب الياباني سبل زيادة الاستثمارات في مصر

بحث السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، اليوم الخميس، مع وزير الدولة الياباني للشئون الخارجية يامادا كينجي؛ مجمل علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، فضلا عن سبل تعزيز الاستثمارات اليابانية في مصر.

وذكرت وزارة الخارجية أن اللقاء الذي شارك فيه مساعدا وزير الخارجية للشئون الآسيوية والعربية، تناول علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، فضلا عن سبل تعزيز الاستثمارات اليابانية في مصر وتنشيط حركة التبادل التجاري.

كما تبادل الجانبان الرؤي والتشاور إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك عملية السلام في الشرق الأوسط والأزمة السودانية وتطورات الأوضاع في منطقة شرق آسيا.