سيـــاســة

نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية يستقبل مدير برنامج الغذاء العالمي في مصر

بغرض التعرف على مدى التقدم في تنفيذ خطة عمل برنامج الغذاء العالمي (2018-2023).
سمر السيد 3:53 م, الخميس, 3 سبتمبر 20 3:53 م, الخميس, 3 سبتمبر 20

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استقبل السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفير إيهاب فوزي، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الدولية متعددة الأطراف والأمن الدولي، مدير برنامج الغذاء العالمي في مصر “مانجستاب هايلى”، أمس.

وقال بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية ، إن اللقاء بغرض التعرف على مدى التقدم في تنفيذ خطة عمل البرنامج (2018-2023).

بما في ذلك موعد افتتاح “مركز الأقصر التنسيقي لبناء المرونة والابتكار” بمقتضى اتفاقية التعاون الموقعة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأعرب مدير البرنامج عن شكره على دعم وزارة الخارجية لأنشطة البرنامج في مصر في مختلف المجالات، ومن بينها تنظيم ورشة عمل الاقصر والتي تم فيها استعراض اهم التجارب التنموية الناجحة محلياً وعالمياً بمشاركة الشركاء الحكوميين والجهات المانحة والمنظمات الدولية والاتحاد الأفريقي.

وأكد نائب الوزير للشئون الأفريقية على أهمية دعم نشاط البرنامج في مصر لأولويات عمل الحكومة المصرية، وكذا أهمية التعريف بالتجارب المصرية الناجحة وتبادل الخبرات والمعرفة، وهو الهدف الذي سيعمل مركز الأقصر التنسيقي لبناء المرونة والابتكار على تحقيقه.

ونوه بأهمية بدء المركز لنشاطه مع التركيز علي تبادل التجارب والخبرات مع الدول الأفريقية الأخرى بهدف تحقيق الأمن الغذائي وإتاحة فرص عمل للشباب.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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