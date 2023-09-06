 نائب وزير الخارجية السعودى يشدد على أن تكون منطقة الشرق الأوسط آمنة ومستقرة

ترأس نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، وفد المملكة في أعمال الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني على مستوى وزراء الخارجية من الجانبين العربي والياباني، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، حيث رأس الجانب العربي معالي وزير الخارجية المصري سامح شكري، فيما رأسه من جانب اليابان وزير خارجيتها يوشيماسا هياشي.

ونوه نائب وزير الخارجية، في كلمته بأهمية استمرار الحوار السياسي الذي يؤكد حرص الجميع على تعميق وتوسيع علاقات التعاون المتميزة في مختلف المجالات وتبادل الآراء ووجهات النظر تجاه القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.

وشدّد على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط منطقةً آمنة ومستقرة ومزدهرة تعطي الأمل في مستقبل أفضل للجميع، موضحاً أن هناك توافقاً واسعاً مع اليابان تجاه أهمية إحلال السلام وتشجيع الحلول التفاوضية وتدعيم الأمن والاستقرار والتنمية.

وقال : ” إنه من الأهمية في هذا الجانب تضافر الجهود في سبيل ضمان حقوق الشعب الفلسطيني المعترف بها دولياً وإحلال السلام عبر المفاوضات وفقاً لمبادرة السلام العربية ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية”.

وعبر نائب وزير الخارجية عن تطلع المملكة إلى الارتقاء بالتعاون العربي الياباني إلى مستويات أفضل في مختلف المجالات.

وضم وفد المملكة مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبد العزيز بن عبدالله المطر.