نائب وزير الاقتصاد الروماني : مصر شريك أساسي لنا في أفريقيا.. ونحن بوابتها لدخول أوروبا

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، دانييلا نيكولسكو نائب وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة برومانيا، بحضور ممثل شركة روم ارم الرومانية المتخصصة في إنتاج الذخائر، وذلك بجناح وزارة الإنتاج الحربي، على هامش فاعليات اليوم الثالث لمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية “EDEX 2021” المُقام في الفتـرة من 29/11- 2/12/2021 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

من جانبها أكدت نائب وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة الروماني دانييلا نيكولسكو، أهمية دفع آفاق التعاون بين مصر ورومانيا في مختلف المجالات التنموية المشتركة، خاصة أن مصر تعتبر الشريك الأول لرومانيا في أفريقيا والشرق الأوسط، كما تعتبر رومانيا بوابة لمصر لدخول أوروبا.

وأشارت إلى حرص الجانب الروماني على إحراز تقدم في العلاقات المشتركة مع مصر في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت نيكولسكو أن النجاحات التي حققتها مصر مؤخرًا في كل المجالات جذبت أنظار الشركات العالمية العملاقة؛ ومنها الرومانية لتعزيز التعاون المشترك في ظل تحسن مناخ الاستثمار والاستقرار الأمني والاقتصادي الذى تتمتع به مصر حاليًّا.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا اللقاء يأتي بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في العديد من المجالات الصناعية،

مؤكدًا انفتاح الوزارة على التعاون وتحقيق التكامل بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الرومانية بما تمتلكه كل جهة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية متطورة.

ولفت إلى أن إقامة معرض إيديكس 2021 فى نسخته الثانية على أرض مصر يعكس الثقة في قدرة مصر على تنظيم هذا الحدث الدولي، بمشاركة كبرى الشركات العالمية فى مجال الصناعات الدفاعية والتسليح.

ودعا الشركات الرومانية؛ ومن بينها “روم ارم”، لتشكيل فِرق فنية لزيارة الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للإطلاع على الإمكانيات المتوفرة بها على أرض الواقع وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين في مجالات التصنيع المختلفة.

وأشار إلى أن رومانيا تعد أكبر دولة في جنوب شرق أوروبا وتعد محورًا لنفاذ المنتجات المصرية إلى دول البلقان والبلطيق وقد شهدت حركة التبادل التجاري بين مصر ورومانيا انتعاشًا كبيرًا خلال النصف الأول من عام 2021 متجاوزةً تداعيات جائحة كورونا.