اقتصاد وأسواق

نائب وزير الاقتصاد الروماني : مصر شريك أساسي لنا في أفريقيا.. ونحن بوابتها لدخول أوروبا

في إطار فعاليات ثالث أيام معرض "EDEX 2021"
أحمد اللاهوني 6:53 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21 6:53 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، دانييلا نيكولسكو نائب وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة برومانيا، بحضور ممثل شركة روم ارم الرومانية المتخصصة في إنتاج الذخائر، وذلك بجناح وزارة الإنتاج الحربي، على هامش فاعليات اليوم الثالث لمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية “EDEX 2021” المُقام في الفتـرة من 29/11- 2/12/2021 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

من جانبها أكدت نائب وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة الروماني دانييلا نيكولسكو، أهمية دفع آفاق التعاون بين مصر ورومانيا في مختلف المجالات التنموية المشتركة، خاصة أن مصر تعتبر الشريك الأول لرومانيا في أفريقيا والشرق الأوسط، كما تعتبر رومانيا بوابة لمصر لدخول أوروبا.

اقرأ أيضا  وزير الإنتاج الحربي يزور جناح شركة كوكريل البلچيكية بمعرض EDEX 2021

وأشارت إلى حرص الجانب الروماني على إحراز تقدم في العلاقات المشتركة مع مصر في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت نيكولسكو أن النجاحات التي حققتها مصر مؤخرًا في كل المجالات جذبت أنظار الشركات العالمية العملاقة؛ ومنها الرومانية لتعزيز التعاون المشترك في ظل تحسن مناخ الاستثمار والاستقرار الأمني والاقتصادي الذى تتمتع به مصر حاليًّا.

اقرأ أيضا  وزير الإنتاج الحربى يبحث مع وفد إماراتي سبل التعاون المشترك

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا اللقاء يأتي بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في العديد من المجالات الصناعية، 

مؤكدًا انفتاح الوزارة على التعاون  وتحقيق التكامل بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الرومانية بما تمتلكه كل جهة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية متطورة.

ولفت إلى أن إقامة معرض إيديكس 2021 فى نسخته الثانية على أرض مصر يعكس الثقة في قدرة مصر على تنظيم هذا الحدث الدولي، بمشاركة كبرى الشركات العالمية فى مجال الصناعات الدفاعية والتسليح.

اقرأ أيضا  مصر تطرح جهاز رادار ثنائى الأبعاد ESR-32B فى إيدكس 2021.. طالع المواصفات الفنية

ودعا الشركات الرومانية؛ ومن بينها “روم ارم”، لتشكيل فِرق فنية لزيارة الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للإطلاع على الإمكانيات المتوفرة بها على أرض الواقع وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين في مجالات التصنيع المختلفة. 

وأشار إلى أن رومانيا تعد أكبر دولة في جنوب شرق أوروبا وتعد محورًا لنفاذ المنتجات المصرية إلى دول البلقان والبلطيق وقد شهدت حركة التبادل التجاري بين مصر ورومانيا انتعاشًا كبيرًا خلال النصف الأول من عام 2021 متجاوزةً تداعيات جائحة كورونا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

غرفة الصناعات الهندسية : 5 آلاف جنيه انخفاضا في أسعار الألومنيوم بعد إلغاء التدابير الوقائية

محمد مجدي 7:21 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

«المالية» : بدء العمل من العاصمة الإدارية اليوم.. والانتهاء من انتقال قطاعات الوزارة خلال 6 أشهر

منى عبدالباري 6:22 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 1-12-2021 وعيار 21 يسجل 786 جنيها

عمر سالم 6:12 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

إندونيسيا تخطط لمضاعفة التعاون الاقتصادي مع مصر

دعاء حسني 5:56 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

الجمارك تعقد اجتماعا مع سفارة ة باراجواي بشأن نظام التسجيل المسبق للشحنات

السيد فؤاد 4:49 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

رئيس الحكومة الإسبانية: اخترنا مصر كدولة ذات أولوية فى استراتيجيتنا لتعزيز الشراكات بالقارة الأفريقية

صفية حمدي 4:27 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21