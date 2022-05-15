نائب وزير الاتصالات يكشف تفاصيل كارت المواطن الموحد

كشف الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، عن تفاصيل كارت المواطن الموحد الذى تعتزم وزارة الاتصالات إصداره بالتعاون مع هيئة البريد ومجمع الإصدارات المؤمنة خلال فترة تتراوح من 3 إلى 4 أشهر.

وقال «العطار» فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن الكارت الجديد يساعد على توحيد حزمة الخدمة المقدمة للمواطنين، موضحًا أن المرحلة الأولى ستضم خدمات التموين والتأمين الصحى الشامل، إضافة إلى خدمات المدفوعات الإلكترونية.

وأشار إلى أن الكارت يستهدف تبسيط حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع إجراءات الحصول عليها، إضافة إلى ضمان توجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالي، منوهًا إلى أنه سيمثل نقلة نوعية فى تغيير منظومة الدعم الحكومي، بحيث يتمكن المواطن من الاستفادة الكاملة حال صرف المبلغ المحدد له من عدمه.

وذكر أن كل مواطن يحصل على الكارت الموحد سيقوم بفتح حساب شخصى فى هيئة البريد مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومى ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول، لافتا إلى أنه سيكون مزودًا ببصمة ذكية تمكن الدولة من التأكد من وصول الخدمة إلى متلقيها.

ولفت إلى أنه سيتم بدء العمل بالكارت الموحد بصورة استرشادية فى محافظات بورسعيد والأقصر، يلى ذلك تعميمه تباعًا فى باقى المدن المدرجة فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة التى يتجاوز عدد المستفيدين منها 5 ملايين مواطن.

يذكر أن وزارة الاتصالات وهيئة البريد ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية وقعوا بروتوكول تعاون فى شهر أبريل الماضى للتعاون فى إصدار كارت المواطن الموحد.

يشار إلى أن الدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد، أكد فى تصريحات سابقة أن دور الهيئة القومية للبريد يتمثل فى تقديم خدمات إصدار وإدارة دورة حياة الكارت، إلى جانب خدمات إدارة شبكة نقاط البيع وإدارة دورة حياة التطبيقات الخاصة بنقاط البيع المتاحة على الكارت، إضافة إلى إدارة المعاملات الخاصة باستخدامات الكارت وخدمات الدفع غير النقدى وتسليم الكارت والدعم للمواطنين عبر الكول سنتر 16789.